Η αποκάλυψη της νέας BMW iX3 στις εγκαταστάσεις της Σπανός ΑΕ ήταν η επιβεβαίωση μιας σχέσης δεκαετιών με τη BMW, μιας συνεργασίας που έχει ταυτιστεί με την premium εμπειρία αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

Υπάρχουν εταιρίες που ακολουθούν τις εξελίξεις και υπάρχουν και εκείνες που καταφέρνουν να τις εκφράζουν πριν ακόμη γίνουν κυρίαρχες. Η Σπανός ΑΕ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Η πορεία της στον χώρο της premium αυτοκίνησης έχει χτιστεί πάνω σε μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία: υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, στενή σχέση με τον πελάτη και βαθιά κατανόηση της κουλτούρας της BMW. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που η συνεργασία των δύο πλευρών μοιάζει σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η παρουσίαση της νέας BMW iX3 αποτέλεσε κάτι περισσότερο από ένα λανσάρισμα. Ήταν μια σαφής δήλωση για τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης και για τον τρόπο με τον οποίο η Σπανός ΑΕ επιλέγει να τη φέρει στην ελληνική αγορά.

Το νέο ηλεκτρικό SUV της BMW, βασισμένο στη φιλοσοφία Neue Klasse, εκφράζει τη μεγαλύτερη τεχνολογική μετάβαση στην ιστορία της βαυαρικής μάρκας. Η νέα αρχιτεκτονική 800V, η προηγμένη γενιά BMW eDrive και οι δυνατότητες ταχυφόρτισης αναδεικνύουν ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε όχι απλώς για να ακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά για να ορίσει τα επόμενα στάδια της premium ηλεκτροκίνησης.

Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς ή στην τεχνολογία. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο μια εταιρία όπως η Σπανός ΑΕ καταφέρνει να μετατρέψει αυτή τη νέα πραγματικότητα σε ολοκληρωμένη εμπειρία για τον πελάτη.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απαιτεί εξειδίκευση, ενημέρωση, υποδομές και κυρίως εμπιστοσύνη. Και αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρίας εδώ και χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σχέση της Σπανός ΑΕ με τη BMW δεν περιορίζεται στη διάθεση μοντέλων. Αντανακλά μια κοινή αντίληψη γύρω από την έννοια του premium. Από την εμπειρία στην έκθεση μέχρι την τεχνική υποστήριξη και τις υπηρεσίες after sales, η εταιρία έχει επενδύσει διαχρονικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος εξυπηρέτησης που ακολουθεί τις απαιτήσεις της σύγχρονης αυτοκίνησης. Και σε μια περίοδο όπου τα αυτοκίνητα εξελίσσονται ταχύτερα από ποτέ, αυτή η επένδυση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η νέα BMW iX3 λειτουργεί ουσιαστικά ως ο ιδανικός πρεσβευτής αυτής της νέας εποχής. Ένα μοντέλο που διατηρεί τον αυθεντικό οδηγικό χαρακτήρα της BMW, ενώ παράλληλα ενσωματώνει μια εντελώς διαφορετική τεχνολογική λογική. Το νέο BMW Panoramic iDrive, το Operating System X και το σύστημα Heart of Joy δείχνουν ξεκάθαρα ότι η μάρκα δεν αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση ως απλή αλλαγή κινητήρα, αλλά ως πλήρη επανεκκίνηση της εμπειρίας οδήγησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η παρουσία της Σπανός ΑΕ αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Γιατί η επιτυχία ενός premium brand δεν εξαρτάται μόνο από το προϊόν, αλλά και από τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Η εταιρία έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σχέση συνέπειας με το κοινό της, επενδύοντας όχι μόνο σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, αλλά και στη διατήρηση μιας κουλτούρας που βάζει στο επίκεντρο την εμπειρία.

Η βραδιά της παρουσίασης μπορεί να είχε έντονο lifestyle χαρακτήρα και υψηλή προσέλευση, όμως το ουσιαστικό μήνυμα ήταν βαθύτερο. Η Σπανός ΑΕ δείχνει έτοιμη να συνεχίσει μαζί με τη BMW στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της αυτοκίνησης. Και αν η νέα BMW iX3 συμβολίζει το μέλλον της μάρκας, τότε η Σπανός ΑΕ αποδεικνύει πως γνωρίζει πολύ καλά πώς να το φέρνει πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.