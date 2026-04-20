Επίσημα στοιχεία από την ευρωπαϊκή αγορά σκιαγραφούν έναν “εμφύλιο” ανάμεσα στους πελάτες BMW, με το αγοραστικό κοινό να διχάζεται ως προς τις τεχνολογίες κίνησης.

Η BMW βρίσκεται σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές καμπές της σύγχρονης πορείας της, όχι επειδή αναζητά στρατηγική κατεύθυνση, αλλά επειδή η ίδια η αγορά έχει ήδη αρχίσει να τη διαμορφώνει για λογαριασμό της.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από την ευρωπαϊκή αγορά και τις τάσεις στις παραγγελίες, η μετάβαση δεν εμφανίζεται ως ενιαία και γραμμική στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά ως μια σαφής διχοτόμηση: από τη μία πλευρά τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και από την άλλη η διατήρηση μιας ισχυρής βάσης για τα θερμικά σύνολα.

Η ηλεκτρική γκάμα της βαυαρικής εταιρείας συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της, τόσο μέσω της διεύρυνσης των διαθέσιμων μοντέλων όσο και μέσω της ωρίμανσης της τεχνολογίας. Η BMW έχει αυξήσει αισθητά την παρουσία της στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η επερχόμενη αρχιτεκτονική «Neue Klasse» αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός επιτάχυνσης της στρατηγικής της.

Ήδη, το σύνολο των εξηλεκτρισμένων εκδόσεων –συμπεριλαμβανομένων των plug-in υβριδικών– αντιστοιχεί σε περίπου 40% των συνολικών πωλήσεων του BMW Group στην Ευρώπη, στοιχείο που αποτυπώνει με σαφήνεια τη μετατόπιση της ζήτησης.

Παρά ταύτα, η εικόνα της αγοράς παραμένει σύνθετη. Οι θερμικοί κινητήρες εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, με τη ζήτηση να επηρεάζεται άμεσα από παράγοντες όπως η υποδομή φόρτισης και το συνολικό κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η BMW συνεχίζει να στηρίζεται σε μια πλήρως ανεπτυγμένη γκάμα αποδοτικών βενζινοκινητήρων και diesel, οι οποίοι παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε κατηγορίες όπως τα premium sedan και τα SUV.

Στελέχη της εταιρείας αναγνωρίζουν πλέον ότι η αγορά δεν κινείται ενιαία, αλλά διαχωρίζεται σε διαφορετικά προφίλ πελατών με ξεχωριστές ανάγκες και προτεραιότητες. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι καταναλωτές που υιοθετούν πλήρως την ηλεκτροκίνηση, αξιοποιώντας το τεχνολογικό της πλεονέκτημα και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Από την άλλη, ένα εξίσου σημαντικό τμήμα του κοινού παραμένει προσηλωμένο στους θερμικούς κινητήρες, είτε λόγω πρακτικών περιορισμών είτε λόγω της οδηγικής εμπειρίας που εξακολουθούν να προσφέρουν.

Αυτή η διάσπαση στη ζήτηση διαμορφώνει αναγκαστικά και τη στρατηγική της BMW, η οποία επιλέγει να κινηθεί σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Επενδύει ταυτόχρονα στην επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης, αλλά και στη συνεχή εξέλιξη των θερμικών τεχνολογιών, επιδιώκοντας να παραμείνει πλήρως καλυμμένη απέναντι στις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.

Η τακτική αυτή προσφέρει στην εταιρεία την απαραίτητη ευελιξία σε μια περίοδο όπου η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται άνισα μεταξύ χωρών και κατηγοριών καταναλωτών. Το τελικό συμπέρασμα από την ευρωπαϊκή εικόνα είναι ότι η πορεία προς την ηλεκτροκίνηση δεν έχει ακόμη αποκτήσει ενιαίο ρυθμό στην πραγματική αγορά.

Αντιθέτως, η BMW λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι πελάτες έχουν ήδη χωριστεί σε δύο διακριτές τεχνολογικές κατευθύνσεις, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η εταιρεία τα επόμενα χρόνια. Δυο ψυχές σε ένα σώμα, δύσκολη η... χημεία εντός της «γαλανόλευκης προπέλας».