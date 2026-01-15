Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με προοπτική σταδιακής επέκτασης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ένα νέο πρόγραμμα απόσυρσης με επιδότηση φαίνεται ότι αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, επιδότηση αντικατάστασης αυτοκινήτου με νέο, ηλεκτρικό όχημα προβλέπει το νέο πρόγραμμα του κράτους, στο πλαίσιο του Κλιματικού και Κοινωνικού Σχεδίου (ΚΚΣ) που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, παρέχονται σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να αντικαταστήσουν τα παλαιά, ρυπογόνα οχήματά τους με νέα, χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με προοπτική σταδιακής επέκτασης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται όσοι χαρακτηρίζονται «μεταφορικά ευάλωτοι». Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται:

Οικογένειες με παιδιά

Κάτοικοι απομακρυσμένων, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών

Άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένοι

Φοιτητές με χαμηλό εισόδημα

Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ανάγκες μεταφοράς

Το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 25.000 ευρώ ετησίως, ενώ μπορεί να φτάσει έως και 30.000 ευρώ με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-άμεση κρατική επιδότηση

-δυνατότητα χορήγησης 10ετούς δανείου με κρατική εγγύηση

-πρόσθετες ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, που καλύπτουν δαπάνες φόρτισης ή εγκατάστασης σχετικών υποδομών.

Παραδείγματα ωφελούμενων

Τρίτεκνη οικογένεια σε νησί με εισόδημα 28.000 ευρώ μπορεί να αποκτήσει νέο ηλεκτρικό οικογενειακό όχημα με επιδότηση.

Ελεύθερος επαγγελματίας με παλαιό φορτηγάκι μπορεί να το αντικαταστήσει με ηλεκτρικό van και να επιδοτηθεί επιπλέον για την εγκατάσταση φορτιστή.

Συνταξιούχος σε αγροτική περιοχή με χαμηλό εισόδημα μπορεί να αντικαταστήσει αυτοκίνητο 20ετίας με νέο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο.

Φοιτήτρια στην Αθήνα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για την αγορά ηλεκτρικού σκούτερ ή ποδηλάτου.

Στον τομέα των μεταφορών, το εθνικό Σχέδιο εστιάζει στην ενίσχυση βέλτιστων και αποδοτικών μορφών κινητικότητας όπως η χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς που επιφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Ειδικότερα, προτεραιότητα αποδίδεται στην αναβάθμιση, τη βέλτιστη λειτουργία και τη χρήση των μέσων αυτών, καθώς και στον εξηλεκτρισμό των δημόσιων συγκοινωνιών, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως ευάλωτα νοικοκυριά, με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα ιδιωτικά οχήματα και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας.. Το Σχέδιο προωθεί επίσης τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας έμφασηστην άρση των εμποδίων προσβασιμότητας σε ειδικές κατηγορίες μεταφορικά ευάλωτων πολιτών ή και στη βέλτιστη και αξιόπιστη κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών, συμβάλλοντας και ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη και την ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφοράς.

Παράλληλα, βασική δράση του ΚΚΣ, αποτελεί η υποστήριξη για τη στοχευμένη ανανέωση του εγχώριου στόλου οχημάτων, καθώς και η εγκαθίδρυση ενός ολιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών που θα διευκολύνει τη χρήση των πιο ενεργειακά αποδοτικών μέσων μεταφοράς. Η δράση αυτή κρίνεται ως πολύ σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα, ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατικών αυτοκινήτων ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 17 έτη (12 έτη ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ενώ αντίστοιχα, για τα φορτηγά, η μέση ηλικία στην Ελλάδα φτάνει τα 22,7 έτη, έναντι περίπου 14 ετών στην ΕΕ.Ειδικά για τις μεταφορικά ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ΚΚΣ δίνει προτεραιότητα σε ειδικές κατηγορίες και χρήσεις επαγγελματικών οχημάτων, αυτών που εκτελούν σημαντικό μεταφορικό έργο, ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών, συμβατικών οχημάτων με οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Επιπρόσθετα, το εθνικό Σχέδιο προβλέπει ειδικές επενδυτικές δράσεις και μεταρρυθμίσεις που συμβάλουν στην προώθηση εναλλακτικών λύσεων και στοχευμένων παρεμβάσεων για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων από μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και από ειδικές κατηγορίες μεταφορικά ευάλωτων πολιτών, όπως άτομα με αναπηρία και μαθητές ειδικών σχολείων.