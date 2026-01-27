Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Η δομή «Εις το όνομα του Άλκη», που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε οπαδικό επεισόδιο, εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Σήμερα σκοπεύαμε να δημοσιοποιήσουμε το κάλεσμα για την δράση της κοινής φωτογράφισης των φιλάθλων και οπαδών.... Συμμετέχοντας στο πένθος και στην οδύνη για τον θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ στο δρόμο για να υποστηρίξουν την αγαπημένη ομάδα τους και από σεβασμό στις οικογένειες τους ανακοινώνουμε ότι:

1. Αντί στεφάνου θα καταθέσουμε στη μνήμη τους ένα ποσό στο παιδικό χωριό SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης και στο Ορφανοτροφείο Μέλισσα.

2. Ματαιώνουμε το κάλεσμα και τη δράση της πολύχρωμης φωτογράφισης.

3. Θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στις 2 αφετηρίες των 5 και του 1 χλμ. κατά την έναρξη του 2ου αγώνα δρόμου για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4. Αναβάλλονται για 3 ημέρες μέχρι και την Πέμπτη όλες οι σχετικές με τον Αγώνα δρόμου αναρτήσεις».