Εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις για τον Ημιμαραθώνιο και τον αγώνα 5 χιλιομέτρων.

Μέσα σε σχεδόν 48 ώρες οι δρομείς κάλυψαν τις συνολικά 27.000 διαθέσιμες θέσεις για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου.

Οι εγγραφές άνοιξαν στις 12:00 της Δευτέρας και νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (14/1) ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις, οι οποίες ήταν μάλιστα αυξημένες κατά 6.000 σε σύγκριση με την περσινή διοργάνωση.

Ειδικότερα, καλύφθηκαν οι 12.000 (από 9.000 το 2025) θέσεις για τον Ημιμαραθώνιο και οι 15.000 (από 12.000) για τα 5 χιλιόμετρα. Υπενθυμίζεται ότι η διοργάνωση περιλαμβάνει επίσης το Family Run και τον αγώνα Special Olympics.

