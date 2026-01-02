Την πρώτη της δήλωση έκανε η Μαρία Σάκκαρη μετά την είδηση ότι ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης της έκανε πρόταση γάμου.

Η Μαρία Σάκκαρη αναφέρθηκε ξανά στον σύντροφό της και γιο του πρωθυπουργού Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και τη σημασία της σχέσης τους για την ίδια εντός και εκτός παρκέ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια δήλωσε μετά τη νίκη επί της Ναόμι Οσάκα, πως «Τα backhand ήταν κάτι που δούλεψα πολύ καλά στην preseason. Είχαμε πολλές μάχες στον αγώνα, όποια έφτανε πρώτη στην τελική κέρδιζε και τον πόντο».

Σχετικά με τον πρόσφατο αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δήλωσε: «Είμαι ένα τυχερό κορίτσι. Εύχομαι κάθε άνθρωπος να έβρισκε έναν σύντροφο που αγαπάει και τους δίνει την αγάπη που χρειάζονται. Είναι υπέροχος, απίστευτος, μου δίνει πολλή δύναμη και κουράγιο για να συνεχίζω να αγωνίζομαι στο παρκέ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfe1sugaemo9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το ευχάριστο γεγονός ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στον καθιερωμένο πρώτο καφέ της χρονιάς στο Κολωνάκι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη χαλαρή κουβέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μέλλουσα νύφη του με τα καλύτερα λόγια αναφέροντας ότι ο γάμος τους έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια και πλέον ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειάς του - καθώς άνηκε στη μητέρα του, Μαρέβα- κοσμεί το χέρι της τενίστριας.