Η Επίσημη αγαπημένη ρίχνεται στη μάχη για τα προκρηματικά του MundoBasket το 2027.Οι πρώτες αναμετρήσεις και η ώρα διεξαγωγής τους.

Οι αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Ρουμανία, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, ώρα 18:30

Πορτογαλία – Ελλάδα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» οι 14 από τους 18 παίκτες που έχει καλέσει ο Βασίλης Σπανούλης και συγκεκριμένα οι:

Γιαννούλης Λαρεντζάκης,

Δημήτρης Κατσίβελης,

Δημήτρης Μωραΐτης,

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος,

Γιώργος Τσαλμπούρης,

Δημήτρης Κακλαμανάκης,

Νάσος Μπαζίνας,

Δημήτρης Φλιώνης,

Αντώνης Καραγιαννίδης,

Ναζ Μήτρου – Λονγκ,

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ,

Νίκος Περσίδης,

Νίκος Πλώτας

και Νίκος Τουλιάτος.

Αναμένεται η ενσωμάτωση στην ομάδα, των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα, ενώ την διαθεσιμότητα του και για τα επόμενα παράθυρα δήλωσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο eurohoοps:

“Έχουμε μιλήσει. Όλα είναι μία χαρά. Θα είμαι στα επόμενα παράθυρα”.

Η τελευταία του συμμετοχή φορώντας το εθνόσημο είχε γίνει 26 Φεβρουαρίου 2024 με πολλούς να κάνουν λόγο για ζητήματα που ίσως υπήρχαν με τον ομοσπονδιακό προπονητή.

Όπως όλα φαίνονται μπήκε τέλος και ο παίχτης θα ξαναδώσει το παρών.