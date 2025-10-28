Στο κείμενό τους κάνουν λόγο για «βαρβαρότητα μιας αδιάκοπης γενοκτονίας και ενός απάνθρωπου απαρτχάιντ».

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, καταδικάζοντας τη βία και την καταπίεση από τους Ισραηλινούς.

Στο κείμενό τους κάνουν λόγο για «βαρβαρότητα μιας αδιάκοπης γενοκτονίας και ενός απάνθρωπου απαρτχάιντ», αποδίδοντας ευθύνες στο κράτος του Ισραήλ για τις συνθήκες που επικρατούν στην Παλαιστίνη.

Οι φίλαθλοι υπενθυμίζουν πως ο Ολυμπιακός «γεννήθηκε και μεγάλωσε στις γειτονιές του μόχθου, της προσφυγιάς, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας», και καλούν τον κόσμο της ομάδας να παραμείνει πιστός σε αυτές τις αξίες.

Την ημέρα του αγώνα, σημειώνουν, πρέπει να σταλεί ένα σαφές μήνυμα: «Στο γήπεδό μας, οι εκπρόσωποι της γενοκτονίας και του εκτοπισμού είναι ανεπιθύμητοι».

Το κείμενο των φιλάθλων του Ολυμπιακού:

«Όσοι και όσες υπογράφουμε αυτό το κείμενο υποστηρίζουμε τον Ολυμπιακό. Έχουμε πανηγυρίσει, πονέσει, ταξιδέψει, ζήσει με την ομάδα μας σε χαρές και λύπες, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.

Ταυτόχρονα, αρνούμαστε να στρέψουμε το βλέμμα μακριά από τη βαρβαρότητα μιας αδιάκοπης Γενοκτονίας κι ενός απάνθρωπου απαρτχάιντ, όπως αυτά που πραγματοποιούνται στην Παλαιστίνη από το κράτος του Ισραήλ.

Στις 31/10, ο Ολυμπιακός μας αγωνίζεται στο ΣΕΦ για την Euroleague με την Χάποελ Τελ Αβίβ, ομάδα του κράτους της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ.

Από οποιαδήποτε ανθρώπινη οπτική, είναι αδιανόητο ότι την ώρα που (παρά τις σαθρές εγγυήσεις εκεχειρίας) εκατομμύρια Παλαιστίνιοι -γυναίκες και παιδιά- συνεχίζουν να δολοφονούνται σε κοινή θέα, να στερούνται την πρόσβαση σε τροφή, υγεία, στέγη και είδη πρώτης ανάγκης, οι ισραηλινές ομάδες περιδιαβαίνουν προκλητικά ανά την Ευρώπη, με τις ευλογίες των συνένοχων κυβερνήσεων, αλλά και των Euroleague, UEFA, FIBA κ.ο.κ.

Η υποκρισία όλων των παραπάνω, με τους κατά καιρούς αποκλεισμούς άλλων χωρών από διεθνείς αθλητικές οργανώσεις (Σερβία, Ρωσία κ.α.), πάει χέρι χέρι με το εκάστοτε αφήγημα των ισχυρών αυτού του κόσμου.

Δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη ότι η διοίκηση της Euroleague θα έθετε ποτέ ζήτημα αποκλεισμού των ομάδων του κράτους μιας βεβαιωμένης γενοκτονίας, μπροστά στα κέρδη των μεγαλοεπενδυτών της. Αντιθέτως, φαίνεται να επεξεργάζεται την επαναφορά των εντός έδρας αγώνων τους στο Ισραήλ, την ίδια στιγμή που λίγο παραδίπλα η παράνομη κατοχή και το μακελειό θα συνεχίζονται.

Δεν τρέφουμε επίσης καμία αυταπάτη – αν και θα το ευχόμασταν – ότι στα πλαίσια του επαγγελματικού αθλητισμού τίθεται ζήτημα μη συμμετοχής της ομάδας μας στον συγκεκριμένο αγώνα.