Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Βασίλης Σπανούλης: Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, φάγαμε ό,τι είχαμε πει να μην φάμε

Βασίλης Σπανούλης: Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, φάγαμε ό,τι είχαμε πει να μην φάμε
Οι πρώτες δηλώσεις του Σπανούλη μετά την ήττα από την Τουρκία.

Τα πολλά παιδαριώδη λάθη κόστισαν στην εθνική ομάδα την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025, τόνισε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα από την Τουρκία.

«Δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη. Στην άμυνα φάγαμε ό,τι είχαμε πει να μην φάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός. «Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας, κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν είχαμε καμία συγκέντρωση στην άμυνα», πρόσθεσε.

«Συμβαίνουν και αυτά, είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι για να πάρουμε ένα μετάλλιο που το θέλουμε πάρα πολύ», συμπλήρωσε. Ερωτηθείς για τον «μικρό» τελικό κόντρα στη Φινλανδία, απάντησε: «Θα τη δούμε και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobasket 2025: Στον τελικό η ανώτερη Τουρκία - Νίκη με 94-68 επί της Ελλάδας

Eurobasket 2025: Στον τελικό η ανώτερη Τουρκία - Νίκη με 94-68 επί της Ελλάδας

Αθλητισμός
Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Eurobasket 2025: Η «συγγνώμη» του Αταμάν στους Έλληνες φίλους του

Eurobasket 2025: Η «συγγνώμη» του Αταμάν στους Έλληνες φίλους του

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Στον τελικό η ανώτερη Τουρκία - Νίκη με 94-68 επί της Ελλάδας

Eurobasket 2025: Στον τελικό η ανώτερη Τουρκία - Νίκη με 94-68 επί της Ελλάδας

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: LIVE ο μεγάλος ημιτελικός Ελλάδα - Τουρκία

Eurobasket 2025: LIVE ο μεγάλος ημιτελικός Ελλάδα - Τουρκία

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Η Γερμανία στον τελικό

Eurobasket 2025: Η Γερμανία στον τελικό

Αθλητισμός

NETWORK

Διαιτολόγος: Τα 5 θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε μετά τα 60

Διαιτολόγος: Τα 5 θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε μετά τα 60

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Οι τροφές που προστατεύουν την όραση όσο μεγαλώνουμε

Οι τροφές που προστατεύουν την όραση όσο μεγαλώνουμε

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

healthstat.gr