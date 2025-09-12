Βασίλης Σπανούλης: Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, φάγαμε ό,τι είχαμε πει να μην φάμε

Οι πρώτες δηλώσεις του Σπανούλη μετά την ήττα από την Τουρκία.

Τα πολλά παιδαριώδη λάθη κόστισαν στην εθνική ομάδα την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025, τόνισε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα από την Τουρκία.

«Δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη. Στην άμυνα φάγαμε ό,τι είχαμε πει να μην φάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός. «Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας, κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν είχαμε καμία συγκέντρωση στην άμυνα», πρόσθεσε.

«Συμβαίνουν και αυτά, είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι για να πάρουμε ένα μετάλλιο που το θέλουμε πάρα πολύ», συμπλήρωσε. Ερωτηθείς για τον «μικρό» τελικό κόντρα στη Φινλανδία, απάντησε: «Θα τη δούμε και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι.