Eurobasket 2025: Στον τελικό η ανώτερη Τουρκία - Νίκη με 94-68 επί της Ελλάδας

Η κακή άμυνα και τα λάθη της Εθνικής από το πρώτο κιόλας λεπτό του παιχνιδιού έδωσαν το εισιτήριο του τελικού στο Eurobasket 2025 στην Τουρκία.

Στον τελικό του Eurobasket 2025 πέρασε η Τουρκία μετά την άνετη νίκη της επί της Ελλάδας με 94- 68.

Από το πρώτο λεπτό η εθνική μας έδειξε να μην «πατάει» καλά στο γήπεδο, ενώ τα λάθη που ακολούθησαν και η κακή άμυνα έδωσαν τελικά το εισιτήριο του τελικού στην Τουρκία η οποία θα αντιμετωπίσει την Γερμανία.

Η Ελλάδα φάνηκε ουσιαστικά να μην ξεκίνησε ποτέ το παιχνίδι και σε καμία περίπτωση δεν έδειξε το επίπεδό της. Αντίθετα σε αυτόν τον ημιτελικό έπαιξε το χειρότερό της παιχνίδι και επόμενος πλέον στόχος είναι το παιχνίδι της Κυριακής έναντι της Φινλανδίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ότι «δεν είμασταν ενεργειακά έτοιμοι, με πολλά λάθη στην άμυνα. Έχουμε ένα παιχνίδι για να πάρουμε το μετάλλιο που μας αξίζει. Θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι».

Η Τουρκία φάνηκε επίσης ότι ήταν πολύ καλύτερα «διαβασμένη» και το δίχτυ που άπλωσε ο Αταμάν απέναντι στον Γιάννη απέδωσε καρπούς.

Στις δηλώσεις του ο Αταμάν ζήτησε «συγγνώμη, στους φίλους μου στην Ελλάδα» συμπληρώνοντας ότι «αξίζαμε να κερδίσουμε». Όπως είπε: «Σταματήσαμε τον Σλούκα, τον Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα. Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση» και κατέληξε λέγοντας: «Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».

Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία (14/9, 17:00) για το τρίτο χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ (1949, 2009) και έκτο στο σύνολο (χρυσά: 1987, 2005, ασημένιο: 1989, χάλκινα: 1949, 2009), μετά από 16 χρόνια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

ΕΛΛΑΔΑ: Ντόρσεϊ 9 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 2 (1/6 σουτ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (3/4 βολές), Γ. Αντετοκούνμπο 12 (6/13 δίποντα, 0/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ)

ΤΟΥΡΚΙΑ: Λάρκιν 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Χάζερ 7 (7 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιτίμ 6 (1), Κορκμάζ 7 (3/3 δίποντα), Σενγκούν 15 (5/14 δίποντα, 5/8 βολές, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οσμάνι 28 (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπάχι, Γιούρτσεβεν

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/37 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 6/9 βολές, 37 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 12 επιθετικά), 16 ασίστ, 7 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 22 λάθη, 26 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 25/44 δίποντα, 10/22 τρίποντα, 14/22 βολές, 33 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 9 επιθετικά), 27 ασίστ, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 16 φάουλ

