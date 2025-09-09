Eurobasket 2025: Η ατάκα «κάλεσμα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την πρόκριση

Η ατάκα του μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, προς τους συμπαίκτες του.

Πόσο κράτησαν οι πανηγυρισμοί των διεθνών για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025; Κατά μία έννοια, λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί αμέσως μετά ακούστηκε η ατάκα «κάλεσμα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά τον θρίαμβο επί της Λιθουανίας, ο Greek Freak συγκέντρωσε γύρω του τους συμπαίκτες του και τους έδωσε το σύνθημα.

«Δεν κερδίσαμε κάτι, δεν κερδίσαμε κάτι! Άλλο ένα παιχνίδι, εντάξει;», τους είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δίνοντας το σύνθημα για τον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία, την Παρασκευή.

{https://x.com/Panos_G90/status/1965507958743466252}