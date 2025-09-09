Eurobasket 2025: Ηχηρό μήνυμα στήριξης του Παπανικολάου στην εθνική ποδοσφαίρου

Το μήνυμα του αρχηγού, μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Λίγα λεπτά μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας και την ιστορική πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, καταδικάζοντας την τοξικότητα.

Ο αρχηγός της εθνικής μπάσκετ αναφέρθηκε στα σχόλια που διάβασε στα social media, μετά την ήττα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ποδοσφαίρου με 3-0 από τη Δανία, τη Δευτέρα, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

«Είδα στα social media, χθες το βράδυ, ότι πάρα πολλοί μείωσαν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω τα μικρά παιδιά να το κάνουν, βλέπω μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά 22-24-29 ετών που παλεύουν για την χώρα μας», είπε ο Κώστας Παπανικολάου.

«Όλοι οι γονείς λεμε να γίνουν τα παιδιά μας χρήσιμα στην κοινωνία. Αυτό είναι το παράδειγμα; Αυτό είναι μια μικρογραφία για το τι είμαστε σαν λαός. Να αλλάξουμε αυτό το... τσιπάκι και να μην βλέπουμε την τοξικότητα και τα άσχημα», τόνισε.

Τα highlights του ματς

