Eurobasket 2025: Η Ελλάδα χόρεψε συρτάκι την Λιθουανία (87-76)

Μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδας επί της Λιθουανίας στο Eurobasket 2025. Τώρα στους «4» με αντίπαλο την Τουρκία.

Και τώρα στους «4» του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Τουρκία. Η Ελλάδα μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι εξαφάνισε την Λιθουανία παίζοντας συγκεντρωμένα και με ατσαλένια άμυνα.

Τελικό σκορ 87-76 με την Ελλάδα να πιστεύει στον σημερινό αγώνα και να παίρνει μια νίκη... case study.

«Έχουμε άλλον έναν αγώνα και θα προετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα. Έχουμε ακόμα πολλά σημαντικά μπροστά μας. Παίξαμε εξαιρετικά και στην άμυνα και την επίθεση. Παλέψαμε και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Για την Τουρκία θα ετοιμαστούμε, θα είμαστε έτοιμοι» δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Μήνυμα Παπανικολάου για την Εθνική Ελλάδας στο ποδόσφαιρο

Ο Κώστας Παπανικολάου είπε για το παιχνίδι με την Τουρκία, ότι είμαστε «ευλογημένοι που ζούμε αυτές τις στιγμές», και έστειλε μήνυμα σε όλους τους Έλληνες για την ήττα της Εθνικής στο ποδόσφαιρο: «Είδα στα social media, χθες το βράδυ, ότι πάρα πολλοί μείωσαν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω τα μικρά παιδιά να το κάνουν, βλέπω μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά 22-24-29 ετών που παλεύουν για την χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε 'να γίνουν τα παιδιά μας χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία'. Αυτό είναι το παράδειγμα; Αυτό είναι μια μικρογραφία για το τι είμαστε σαν λαός. Είναι καιρός να αλλάξουμε αυτό το... τσιπάκι και να μην βλέπουμε την τοξικότητα και τα άσχημα».

Δείτε τα highlights

Η αποθέωση των Λιθουανών στην ομάδα τους

Α' δεκάλεπτο: Λιθουανία - Ελλάδα: 19-24

Στατιστικά

Λιθουανία: 5/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ (6 αμυντικά - επιθετικά), 6 ασίστ, 4 φάουλ, 5 λάθη, 3 κλεψίματα

Ελλάδα: 7/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/3 βολές, 7 ριμπάουντ (6 αμυντικά - 1 επιθετικό), 3 ασίστ, 5 φάουλ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Β' δεκάλεπτο: Λιθουανία - Ελλάδα: 38-44

Στατιστικά Ημιχρόνου

Λιθουανία: 10/20 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 6/7 ολές, 17 ριμπάουντ (15 αμυντικά - 2 επιθετικά), 12 ασίστ, 8 φάουλ, 8 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Ελλάδα: 9/17 δίποντα, 7/17 τρίποντα, 5/7 βολές, 15 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 3 επιθετικά), 7 ασίστ, 10 φάουλ, 6 λάθη, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Γ' δεκάλεπτο: Λιθουανία - Ελλάδα: 52-64

Η Ελλάδα και εφόσον σήμερα κερδίσει αντιμετωπίζει την Τουρκία στους «4». Η ομάδα του Αταμάν ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Πολωνίας και προκρίθηκε στην τετράδα για πρώτη φορά μετά το 2001. Μάλιστα, ο Αλπερέν Σενγκούν πέτυχε triple-double με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Στατιστικά

Λιθουανία: 14/27 δίποντα, 4/14 τρίποντα, 12/15 βολές, 24 ριμπάουντ (20 αμυντικά - 4 επιθετικά), 15 ασίστ, 16 φάουλ, 10 λάθη, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Ελλάδα: 13/24 δίποντα, 8/20 τρίποντα, 13/18 βολές, 24 ριμπάουντ (19 αμυντικά - 5 επιθετικά), 11 ασίστ, 16 φάουλ, 9 λάθη, 6 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Τελικό σκορ: 87-76

Τα ομαδικά στατιστικά της Λιθουανίας: 18/37 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 16/21 βολές, 35 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/30 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 22/28 βολές, 34 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 5 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 12 λάθη, 23 φάουλ

