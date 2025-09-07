Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ, σε ποιο κανάλι

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ, σε ποιο κανάλι Φωτογραφία: Eurokinissi
Ο αντίπαλος της Εθνικής προκρίθηκε στους «16» του Eurobasket 2025 καταλαμβάνοντας την 4η θέση, με ρεκόρ νικών - ηττών 3-2, από τον 4ο όμιλο.

Η Εθνική Ανδρών έκανε την προετοιμασία της για τον νοκ άουτ αγώνα απέναντι στο Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket 2025, με προπόνηση το βράδυ του Σαββάτου (6/9) στο βοηθητικό γήπεδο της «Αρένα Ρίγα».

Μετά το πέρας του προγράμματος, μίλησαν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ο Βασίλης Σπανούλης, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ανδρών, Βασίλης Σπανούλης κάλεσε τους Έλληνες διεθνείς να είναι πολύ δυνατοί πνευματικά για να αντεπεξέλθουν σε κάθε δυνατή κατάσταση που θα δημιουργηθεί στη «μάχη» με το Ισραήλ.

«Ο Αβντίγια έχει κάνει μεγάλο step up τον τελευταίο χρόνο στο ΝΒΑ με το Πόρτλαντ, ενώ κι εδώ κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Είναι ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει, είναι πολύ δυναμικός, πολύ εκρηκτικός. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για να τον αντιμετωπίσουμε, τόσο αυτόν όσο και τους υπόλοιπους παίκτες,» τόνισε ο Σπανούλης.

Σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει κάποια μορφή διαμαρτυρίας για τα όσα γίνονται στην Γάζα, ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε: «Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ».

Το Ισραήλ βρίσκεται στον δρόμο της Εθνικής, σε νοκ άουτ αγώνα της φάσης των «16» του Eurobasket 2025, σήμερα Κυριακή (7/9, 21:45) στη Ρίγα. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ και τη NOVA.

Ο αντίπαλος της Εθνικής προκρίθηκε στους «16» του Eurobasket 2025 καταλαμβάνοντας την 4η θέση, με ρεκόρ νικών - ηττών 3-2, από τον 4ο όμιλο.

Eurobasket 2025 - Φάση των «16»

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου

  • Τουρκία - Σουηδία 12:00
  • Γερμανία - Πορτογαλία 15:15
  • Λιθουανία - Λετονία 18:30
  • Σερβία - Φινλανδία 21:45
  • Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου
  • Πολωνία - Βοσνία 12:00
  • Γαλλία - Γεωργία 15:15
  • Ιταλία - Σλοβενία 18:30
  • Ελλάδα - Ισραήλ 21:45
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «δικαιοσύνη» στα Τέμπη

Μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «δικαιοσύνη» στα Τέμπη

Ελλάδα
Λαθρεμπόριο στην Ελλάδα: Μούχλα και περιττώματα ζώων εντοπίστηκαν σε καπνικά προϊόντα

Λαθρεμπόριο στην Ελλάδα: Μούχλα και περιττώματα ζώων εντοπίστηκαν σε καπνικά προϊόντα

Ελλάδα
Εντολή Ισραήλ να εκκενωθεί η Γάζα: «Απομακρυνθείτε προς την ανθρωπιστική ζώνη του Αλ Μαουάσι»

Εντολή Ισραήλ να εκκενωθεί η Γάζα: «Απομακρυνθείτε προς την ανθρωπιστική ζώνη του Αλ Μαουάσι»

Διεθνή
Ελλάδα - Δανία: Πότε είναι ο αγώνας

Ελλάδα - Δανία: Πότε είναι ο αγώνας

Αθλητισμός

NETWORK

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr
Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr