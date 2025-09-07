Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ, σε ποιο κανάλι

Ο αντίπαλος της Εθνικής προκρίθηκε στους «16» του Eurobasket 2025 καταλαμβάνοντας την 4η θέση, με ρεκόρ νικών - ηττών 3-2, από τον 4ο όμιλο.

Η Εθνική Ανδρών έκανε την προετοιμασία της για τον νοκ άουτ αγώνα απέναντι στο Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket 2025, με προπόνηση το βράδυ του Σαββάτου (6/9) στο βοηθητικό γήπεδο της «Αρένα Ρίγα».

Μετά το πέρας του προγράμματος, μίλησαν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ο Βασίλης Σπανούλης, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ανδρών, Βασίλης Σπανούλης κάλεσε τους Έλληνες διεθνείς να είναι πολύ δυνατοί πνευματικά για να αντεπεξέλθουν σε κάθε δυνατή κατάσταση που θα δημιουργηθεί στη «μάχη» με το Ισραήλ.

«Ο Αβντίγια έχει κάνει μεγάλο step up τον τελευταίο χρόνο στο ΝΒΑ με το Πόρτλαντ, ενώ κι εδώ κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Είναι ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει, είναι πολύ δυναμικός, πολύ εκρηκτικός. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για να τον αντιμετωπίσουμε, τόσο αυτόν όσο και τους υπόλοιπους παίκτες,» τόνισε ο Σπανούλης.

Σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει κάποια μορφή διαμαρτυρίας για τα όσα γίνονται στην Γάζα, ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε: «Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ».

Το Ισραήλ βρίσκεται στον δρόμο της Εθνικής, σε νοκ άουτ αγώνα της φάσης των «16» του Eurobasket 2025, σήμερα Κυριακή (7/9, 21:45) στη Ρίγα. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ και τη NOVA.

Eurobasket 2025 - Φάση των «16»

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου