Eurobasket 2025: Δείτε LIVE τον αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ

Eurobasket 2025: Δείτε LIVE τον αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ Φωτογραφία: KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Όλα για όλα για την Εθνική μας ομάδα για να πετάξει στους «8» του Eurobasket 2025.

Η ώρα ενός ακόμη μεγάλου παιχνιδιού για την Εθνική μας στο Eurobasket 2025, ήρθε. Η Εθνική Ομάδα είναι στη μάχη των νοκ άουτ και με νίκη «πετάει» στους «8».

Νωρίτερα, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά για να ανταπεξέλθουμε».

Δείτε LIVE τον αγώνα

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία, η οποία χθες (6/9) κέρδισε την οικοδέσποινα Λετονία.

Η είσοδος της Εθνικής μας στο γήπεδο

{https://x.com/HellenicBF/status/1964741608987107782}

Η αρχική 5αδα

{https://x.com/HellenicBF/status/1964761975617122805}

Οι δηκλώσεις Σπανούλη πριν από την έναρξη του αγώνα

