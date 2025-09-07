Eurobasket 2025: Δείτε LIVE τον αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ

Η ώρα ενός ακόμη μεγάλου παιχνιδιού για την Εθνική μας στο Eurobasket 2025, ήρθε. Η Εθνική Ομάδα είναι στη μάχη των νοκ άουτ και με νίκη «πετάει» στους «8».
Νωρίτερα, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά για να ανταπεξέλθουμε».
Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία, η οποία χθες (6/9) κέρδισε την οικοδέσποινα Λετονία.
Η είσοδος της Εθνικής μας στο γήπεδο
{https://x.com/HellenicBF/status/1964741608987107782}
Η αρχική 5αδα
{https://x.com/HellenicBF/status/1964761975617122805}
Οι δηκλώσεις Σπανούλη πριν από την έναρξη του αγώνα