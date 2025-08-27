Eurobasket 2025: Η ευχή του Γκάλη στην εθνική, για διάκριση

Η Ιταλία πρώτη αντίπαλος της εθνικής στο Eurobasket 2025, την Πέμπτη.

Ο Νίκος Γκάλης ευχήθηκε καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα, μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025.

«Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της εθνικής ομάδας για διάκριση στο Eurobasket 2025», έγραψε σε ανάρτηση ο θρύλος του μπάσκετ.

«Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία και τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η εθνική Ελλάδας είναι η ομάδα μας», συμπλήρωσε.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κάνει αύριο, Πέμπτη, το ντεμπούτο της στο Ευρωμπάσκετ 2025. Πρώτος αντίπαλος της εθνικής ομάδας, στον όμιλο της Λεμεσού, είναι η Ιταλία (21:30 ERT News και Novasports Start).

{https://www.instagram.com/p/DN29mlGWkF0/?hl=el}