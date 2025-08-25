Eurobasket 2025: Φεύγει για Κύπρο η εθνική την Τρίτη - Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων

Οι ώρες και ημέρες των ματς για το Eurobasket 2025 που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά.

Για τη Λάρνακα αναχωρεί αύριο, Τρίτη, η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών, μπαίνοντας και επίσημα σε ρυθμούς Eurobasket 2025.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στον όμιλο της Κύπρου, την Πέμπτη (28/8), όταν θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Το Ευρωμπάσκετ 2025 ξεκινά στις 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου.

Αντίπαλοι της εθνικής ομάδας στον τρίτο όμιλο είναι οι Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Οι όμιλοι της διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν σε Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία, ενώ στη Ρίγα θα διεξαχθεί η τελική φάση.

Οι αγώνες του Eurobasket 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ (ERT News και ΕΡΤ1), όπως και της Novasports.

Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων

Τετάρτη 27 Αυγούστου (φάση ομίλων)

13:30 Μ. Βρετανία - Λιθουανία Novasports4

14:45 Τσεχία - Πορτογαλία Novasports Start

16:30 Μαυροβούνιο - Γερμανία Novasports4

18:00 Λετονία - Τουρκία Novasports Start

20:30 Σουηδία - Φινλανδία Novasports4

21:15 Σερβία - Εσθονία Novasports Start

Πέμπτη 28 Αυγούστου (φάση ομίλων)

15:00 Γεωργία - Ισπανία ΕΡΤ1 και Novasports Start

15:00 Ισραήλ - Ισλανδία Novasports4

18:00 Βέλγιο - Γαλλία Novasports4

18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Κύπρος Novasports Start

21:30 Σλοβενία - Πολωνία Novasports4

21:30 Ελλάδα - Ιταλία ERT News και Novasports Start

Παρασκευή 29 Αυγούστου (φάση ομίλων)

13:30 Γερμανία - Σουηδία Novasports4

14:45 Τουρκία - Τσεχία Novasports Start

16:30 Λιθουανία - Μαυροβούνιο ΕΡΤ1 και Novasports4

18:00 Εσθονία - Λετονία Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Μ. Βρετανία Novasports4

21:15 Πορτογαλία - Σερβία Novasports Start

Σάββατο 30 Αυγούστου (φάση ομίλων)

13:30 Λιθουανία - Γερμανία Novasports5

14:45 Τσεχία - Εσθονία Novasports4

15:00 Ισλανδία - Βέλγιο Novasports6

15:00 Ιταλία - Γεωργία ΕΡΤ1 και Novasports Start

16:30 Μ. Βρετανία - Σουηδία Novasports5

18:00 Λετονία - Σερβία Novasports4

18:00 Γαλλία - Σλοβενία Novasports6

18:15 Κύπρος - Ελλάδα ΕΡΤ1 και Novasports Start

20:30 Μαυροβούνιο - Φινλανδία Novasports5

21:15 Τουρκία - Πορτογαλία Novasports4

21:30 Πορτογαλία - Ισραήλ Novasports6

21:30 Ισπανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start

Κυριακή 31 Αυγούστου (φάση ομίλων)

15:00 Γεωργία - Ελλάδα ERT News και Novasports Start

15:00 Σλοβενία - Βέλγιο Novasports4

18:00 Ισραήλ - Γαλλία Novasports4

18:15 Ισπανία - Κύπρος Novasports Start

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία ΕΡΤ1 και Novasports Start

21:30 Πολωνία - Ισλανδία Novasports4

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου (φάση ομίλων)

13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο Novasports4

14:45 Εσθονία - Τουρκία Novasports Start

16:30 Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία Novasports4

18:00 Πορτογαλία - Λετονία Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Λιθουανία Novasports4

21:15 Σερβία - Τσεχία ΕΡΤ1 και Novasports Start

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου (φάση ομίλων)

15:00 Ελλάδα - Βοσνία/ Ερζεγοβίνη ERT News και Novasports Start

15:00 Βέλγιο - Ισραήλ Novasports4

18:00 Ισλανδία - Σλοβενία Novasports4

18:15 Κύπρος - Γεωργία ΕΡΤ1 και Novasports Start

21:30 Γαλλία - Πολωνία Novasports4

21:30 Ιταλία - Ισπανία Novasports Start

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου (φάση ομίλων)

13:30 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία Novasports4

14:45 Εσθονία - Πορτογαλία Novasports Start

16:30 Λιθουανία - Σουηδία Novasports4

18:00 Τσεχία - Λετονία Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Γερμανία Novasports4

21:15 Τουρκία - Σερβία ΕΡΤ1 και Novasports Start

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου (φάση ομίλων)

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Γεωργία Novasports Start

15:00 Γαλλία - Ισλανδία Novasports4

18:00 Ισραήλ - Σλοβενία Novasports4

18:15 Ιταλία - Κύπρος Novasports Start

21:30 Ισπανία - Ελλάδα ΕΡΤ1 και Novasports Start

21:30 Πολωνία - Βέλγιο Novasports4

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

ΕΡΤ1 (δεν έχει οριστεί ποια θα είναι τα 2 ματς που θα μεταδώσει)

12:00 Φάση των 16 Novasports Start

15:15 Φάση των 16 Novasports Start

18:30 Φάση των 16 Novasports Start

21:45 Φάση των 16 Novasports Start

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

ΕΡΤ1 (δεν έχει οριστεί ποια θα είναι τα 2 ματς που θα μεταδώσει)

12:00 Φάση των 16 Novasports Start

15:15 Φάση των 16 Novasports Start

18:30 Φάση των 16 Novasports Start

21:45 Φάση των 16 Novasports Start

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

ΕΡΤ1 (δεν έχει οριστεί ποιο ματς των προημιτελικών θα μεταδώσει)

17:00 Α Προημιτελικός Novasports Start

21:00 Β Προημιτελικός Novasports Start

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

ΕΡΤ1 (δεν έχει οριστεί ποιο ματς των προημιτελικών θα μεταδώσει)

17:00 Γ Προημιτελικός Novasports Start

21:00 Δ Προημιτελικός Novasports Start

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

17:00 Α Ημιτελικός ΕΡΤ1 και Novasports Start

21:00 Β Ημιτελικός ΕΡΤ1 και Novasports Start

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00 Μικρός Τελικός ΕΡΤ1 και Novasports Start

21:00 Τελικός ΕΡΤ1 και Novasports Start