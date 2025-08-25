Eurobasket 2025: Φεύγει για Κύπρο η εθνική την Τρίτη - Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων

Για τη Λάρνακα αναχωρεί αύριο, Τρίτη, η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών, μπαίνοντας και επίσημα σε ρυθμούς Eurobasket 2025.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στον όμιλο της Κύπρου, την Πέμπτη (28/8), όταν θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Το Ευρωμπάσκετ 2025 ξεκινά στις 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου.
Αντίπαλοι της εθνικής ομάδας στον τρίτο όμιλο είναι οι Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Οι όμιλοι της διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν σε Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία, ενώ στη Ρίγα θα διεξαχθεί η τελική φάση.
{https://www.instagram.com/p/DNwAwQg0Bq5/?hl=en}
Οι αγώνες του Eurobasket 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ (ERT News και ΕΡΤ1), όπως και της Novasports.
Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων
Τετάρτη 27 Αυγούστου (φάση ομίλων)
13:30 Μ. Βρετανία - Λιθουανία Novasports4
14:45 Τσεχία - Πορτογαλία Novasports Start
16:30 Μαυροβούνιο - Γερμανία Novasports4
18:00 Λετονία - Τουρκία Novasports Start
20:30 Σουηδία - Φινλανδία Novasports4
21:15 Σερβία - Εσθονία Novasports Start
Πέμπτη 28 Αυγούστου (φάση ομίλων)
15:00 Γεωργία - Ισπανία ΕΡΤ1 και Novasports Start
15:00 Ισραήλ - Ισλανδία Novasports4
18:00 Βέλγιο - Γαλλία Novasports4
18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Κύπρος Novasports Start
21:30 Σλοβενία - Πολωνία Novasports4
21:30 Ελλάδα - Ιταλία ERT News και Novasports Start
Παρασκευή 29 Αυγούστου (φάση ομίλων)
13:30 Γερμανία - Σουηδία Novasports4
14:45 Τουρκία - Τσεχία Novasports Start
16:30 Λιθουανία - Μαυροβούνιο ΕΡΤ1 και Novasports4
18:00 Εσθονία - Λετονία Novasports Start
20:30 Φινλανδία - Μ. Βρετανία Novasports4
21:15 Πορτογαλία - Σερβία Novasports Start
Σάββατο 30 Αυγούστου (φάση ομίλων)
13:30 Λιθουανία - Γερμανία Novasports5
14:45 Τσεχία - Εσθονία Novasports4
15:00 Ισλανδία - Βέλγιο Novasports6
15:00 Ιταλία - Γεωργία ΕΡΤ1 και Novasports Start
16:30 Μ. Βρετανία - Σουηδία Novasports5
18:00 Λετονία - Σερβία Novasports4
18:00 Γαλλία - Σλοβενία Novasports6
18:15 Κύπρος - Ελλάδα ΕΡΤ1 και Novasports Start
20:30 Μαυροβούνιο - Φινλανδία Novasports5
21:15 Τουρκία - Πορτογαλία Novasports4
21:30 Πορτογαλία - Ισραήλ Novasports6
21:30 Ισπανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start
Κυριακή 31 Αυγούστου (φάση ομίλων)
15:00 Γεωργία - Ελλάδα ERT News και Novasports Start
15:00 Σλοβενία - Βέλγιο Novasports4
18:00 Ισραήλ - Γαλλία Novasports4
18:15 Ισπανία - Κύπρος Novasports Start
21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία ΕΡΤ1 και Novasports Start
21:30 Πολωνία - Ισλανδία Novasports4
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου (φάση ομίλων)
13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο Novasports4
14:45 Εσθονία - Τουρκία Novasports Start
16:30 Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία Novasports4
18:00 Πορτογαλία - Λετονία Novasports Start
20:30 Φινλανδία - Λιθουανία Novasports4
21:15 Σερβία - Τσεχία ΕΡΤ1 και Novasports Start
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου (φάση ομίλων)
15:00 Ελλάδα - Βοσνία/ Ερζεγοβίνη ERT News και Novasports Start
15:00 Βέλγιο - Ισραήλ Novasports4
18:00 Ισλανδία - Σλοβενία Novasports4
18:15 Κύπρος - Γεωργία ΕΡΤ1 και Novasports Start
21:30 Γαλλία - Πολωνία Novasports4
21:30 Ιταλία - Ισπανία Novasports Start
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου (φάση ομίλων)
13:30 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία Novasports4
14:45 Εσθονία - Πορτογαλία Novasports Start
16:30 Λιθουανία - Σουηδία Novasports4
18:00 Τσεχία - Λετονία Novasports Start
20:30 Φινλανδία - Γερμανία Novasports4
21:15 Τουρκία - Σερβία ΕΡΤ1 και Novasports Start
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου (φάση ομίλων)
15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Γεωργία Novasports Start
15:00 Γαλλία - Ισλανδία Novasports4
18:00 Ισραήλ - Σλοβενία Novasports4
18:15 Ιταλία - Κύπρος Novasports Start
21:30 Ισπανία - Ελλάδα ΕΡΤ1 και Novasports Start
21:30 Πολωνία - Βέλγιο Novasports4
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
ΕΡΤ1 (δεν έχει οριστεί ποια θα είναι τα 2 ματς που θα μεταδώσει)
12:00 Φάση των 16 Novasports Start
15:15 Φάση των 16 Novasports Start
18:30 Φάση των 16 Novasports Start
21:45 Φάση των 16 Novasports Start
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
ΕΡΤ1 (δεν έχει οριστεί ποια θα είναι τα 2 ματς που θα μεταδώσει)
12:00 Φάση των 16 Novasports Start
15:15 Φάση των 16 Novasports Start
18:30 Φάση των 16 Novasports Start
21:45 Φάση των 16 Novasports Start
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
ΕΡΤ1 (δεν έχει οριστεί ποιο ματς των προημιτελικών θα μεταδώσει)
17:00 Α Προημιτελικός Novasports Start
21:00 Β Προημιτελικός Novasports Start
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
ΕΡΤ1 (δεν έχει οριστεί ποιο ματς των προημιτελικών θα μεταδώσει)
17:00 Γ Προημιτελικός Novasports Start
21:00 Δ Προημιτελικός Novasports Start
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
17:00 Α Ημιτελικός ΕΡΤ1 και Novasports Start
21:00 Β Ημιτελικός ΕΡΤ1 και Novasports Start
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
17:00 Μικρός Τελικός ΕΡΤ1 και Novasports Start
21:00 Τελικός ΕΡΤ1 και Novasports Start