«Δεν είναι απλά ψυχεδελικό το Eurobasket;».

Το Eurobasket 2025 έχει περάσει στην ιστορία, αλλά δεν χορταίνουμε να βλέπουμε στιγμιότυπα της εθνικής ομάδας από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Όπως το απολαυστικό βίντεο της FIBA με πρωταγωνιστές τον Θοδωρή Παπαλουκά, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Κώστα Τσαρτσαρή.

Πρόκειται για ένα βίντεο με τις αντιδράσεις των τριών θρύλων του μπάσκετ, παρακολουθώντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον «τελικό» τελικό. Οι Παπαλουκάς, Διαμαντίδης και Τσαρτσαρής, πανηγυρίζουν, αγωνιούν ξεφυσώντας, σηκώνονται όρθιοι, φωνάζουν και στο τέλος αγκαλιάζουν και φιλάνε τον Βασίλη Σπανούλη, μετά τη νίκη και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Η FIBA έχει «ντύσει» όλες αυτές τις σκηνές με το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση. Εξάλλου, όπως αναφέρει και η ανάρτηση, «δεν είναι απλά ψυχεδελικό το Eurobasket;».

{https://www.instagram.com/p/DOqwiUgDExh/?hl=en}