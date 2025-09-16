Τα «έσπασε» στον Θοδωρή Φέρρη η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη να πιάνει το μικρόφωνο.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναδείχθηκε στον απρόσμενο πρωταγωνιστή του μεγάλου γλεντιού που διοργάνωσε η Εθνική Ελλάδος στα μπουζούκια το βράδυ της Δευτέρας, γιορτάζοντας την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Σε μια στιγμή που έγινε αμέσως viral, ο «Λάρι» άρπαξε το μικρόφωνο από τον Θοδωρή Φέρρη και, με χιούμορ, άλλαξε τους στίχους του εμβληματικού τραγουδιού «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά». Η δική του εκδοχή ήταν «με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τ’ άλλα παιδιά», ξεσηκώνοντας τους συμπαίκτες του και το κοινό.

{https://www.instagram.com/p/DOo-TrriOsq/}

Το νυχτερινό κέντρο είχε «ντυθεί» στα γαλανόλευκα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και περηφάνια. Ο Θοδωρής Φέρρης αφιέρωσε το «Πού ’σαι Θανάση» στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης απολάμβανε τη βραδιά με το χαρακτηριστικό πούρο του.

Η άφιξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο απογείωσε το κέφι: μαζί με τον Σπανούλη ανέβηκαν στην πίστα και χάρισαν ένα αυθόρμητο, ξέφρενο χορευτικό, δίνοντας ακόμα πιο γιορτινό τόνο στη βραδιά.

{https://www.instagram.com/p/DOpDTKSCL5N/}