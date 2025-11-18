Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Και επειδή τα καλά πρέπει να λέγονται / γράφονται, η πρότασή μας για τον (προ) τελευταίο αγώνα της Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πρόσφερε χαμόγελα, αφού βεβαίως συνδυάστηκε και με νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επί της Σκωτίας με 3-2, έστω και αν αυτή δεν είναι αρκετή για την πολυπόθητη πρόκριση.



Πέρασε, λοιπόν, το Bet Builder με πέντε επιλογές και απόδοση 13.00 (διόλου γρουσούζικη εν προκειμένω), η οποία πρόκυπτε από τις εξής επιλογές: Νίκη της Ελλάδας (check), anytime σκόρερ ο Χρήστος Τζόλης (check), κίτρινη κάρτα στον Τζον ΜακΓκίν (check), πάνω από 1,5 γκολ συνολικά (check) και πάνω από 8,5 κόρνερ συνολικά (check)!



Εχθρός του καλού, βεβαίως, είναι το καλύτερο, γι’ αυτό και η Interwetten.gr… ξαναχτυπά με απόδοση 19.00, από Bet Builder με πέντε επιλογές από τον τελευταίο αγώνα της Ελλάδας στην προκριματική φάση, αυτόν κόντρα στην Λευκορωσία στην ουδέτερη Ουγγαρία (Τρίτη 18/11, 21:45).



Έχουμε και λέμε: Νίκη της Ελλάδας, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 9,5 κόρνερ συνολικά, να βρει δίχτυα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, όπως έκανε κόντρα στην Σκωτία, και να αντικρίσει κίτρινη κάρτα ο δυναμικός Χρήστος Ζαφείρης.



Την ίδια ώρα με την αναμέτρηση της Ελλάδας στο Ζαλεγκερζέγκ, Σκωτία και Δανία θα μονομαχήσουν στην Γλασκόβη για την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, κάτι που θα κάνουν ακόμα Κόσοβο και Ελβετία στην Πρίστινα (δεύτερος όμιλος), Ισπανία και Τουρκία στην Σεβίλλη (πέμπτος όμιλος), Αυστρία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη στην Βιέννη (όγδοος όμιλος).



Η Interwetten.gr παίζει… μουντιαλική μπάλα με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις στα ματς που κλείνουν την φάση ομίλων των προκριματικών στην ευρωπαϊκή ζώνη.



Εβδομάδα χωρίς Euroleague, βεβαίως, δεν λογίζεται, με δεκάδες ειδικές αγορές για στατιστικά ομάδων και παικτών και δύο σπουδαίες μονομαχίες σε ελληνικό φόντο, στο πλαίσιο της δωδέκατης αγωνιστικής: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι (Πέμπτη 20/11, 21:15) και Ολυμπιακός – Παρί (Παρασκευή 21/11, 21:15).



