Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Τα Χριστούγεννα πέρασαν και ευχόμαστε να ήταν γεμάτα αγάπη, χαμόγελα και πολύ, πολύ φαγητό. Με την ευχή να μην κάθισε… βαριά η γαλοπούλα, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και τα μπασκετικά παρκέ παίρνουν και πάλι «φωτιά», με το βράδυ της Παρασκευής (26/12) να έχει έντονο ερυθρόλευκο άρωμα, από την Μπολόνια της Ιταλίας έως το Ραμπάτ του Μαρόκου.



Ο μπασκετικός Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βίρτους (26/12, 21:30) με στόχο μια ακόμα νίκη που θα του επιτρέψει να διατηρηθεί σε… τροχιά των πρώτων θέσεων της Ευρωλίγκας, η οποία δείχνει πιο ανταγωνιστική και πιο απρόβλεπτη από ποτέ.



Μισή ώρα αργότερα (26/12, 22:00), ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί διεκδικεί με πολλές πιθανότητες θέση βασικού στην ενδεκάδα του Μαρόκου με το Μάλι, ύστερα από το καταληπτικό γκολ που σημείωσε με ανάποδο ψαλίδι στην πρεμιέρα του 35ου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.



Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα παντού με απόδοση 8,12*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τέσσερις επιλογές: Δύο από τον αγώνα του Ολυμπιακού στην Μπολόνια και άλλες τόσες από την δεύτερη αναμέτρηση του Μαρόκου στην κορυφαία διοργάνωση της Αφρικής σε εθνικό επίπεδο.



Έχουμε και λέμε: Από την μια, νίκη του Ολυμπιακού και να σημειώσει πάνω από 17,5 πόντους ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ που «χρωστάει» μια κυριαρχική εμφάνιση αντάξια του επιθετικού του ταλέντου και, από την άλλη, νίκη του Μαρόκου και γκολ από τον Ελ Κααμπί.



Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+



Στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025, όμως, η δράση που κυριαρχεί είναι αυτή στην αγγλική Premier League, την ιταλική Serie A και την Saudi Pro League της Σαουδικής Αραβίας, με την Interwetten.gr να… παίζει μπάλα με αγώνες με 0% γκανιότα*, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.



Το 2025 τελειώνει και η Interwetten το γιορτάζει με επική προσφορά* γνωριμίας: 300 δώρα* περιμένουν όλους τους νέους χρήστες μέχρι το τέλος της χρονιάς, σε μια πλατφόρμα όπου απολαμβάνεις ζωντανή δράση, όπου κι αν βρίσκεσαι, με:



- Ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον για καθημερινή διασκέδαση



- Μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής



- Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών με τηλεφωνική υποστήριξη στα Ελληνικά



- Γρήγορες και εύκολες καταθέσεις και αναλήψεις



- 35 χρόνια εμπειρία



- Συνεργασία με κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών online live καζίνο



- Συνεχή ανανέωση με νέα παιχνίδια



Σε ένα περιβάλλον νόμιμο, ασφαλές και διαρκώς εξελισσόμενο, η διασκέδαση αποκτά νέο νόημα. Αν ψάχνεις μια πλατφόρμα που να συνδυάζει μια ξεχωριστή εμπειρία με συναρπαστικά παιχνίδια, δυνατότητες ουσιαστικών επιβραβεύσεων, σεβασμό στον παίκτη, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τότε το επόμενο login σου είναι η Interwetten.



Έχεις την ευκαιρία μέχρι το τέλος της χρονιάς να δοκιμάσεις ένα κορυφαίο live casino. Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς την προσφορά, δημιουργείς το λογαριασμό σου έως και την Τετάρτη 31/12 και 300 δώρα* σε περιμένουν!



Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+



* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές



* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ