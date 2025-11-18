Για την τιμή των οπλών παίζει το βράδυ της Τρίτη η Εθνική Ελλάδος απέναντι στη Λευκορωσία, ούσα αποκλεισμένη από την τελική φάση του Μουντιάλ του 2026.

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τρίτης το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στην τελευταία της αναμέτρηση αντιμετωπίζει την Λευκορωσία στο πλαίσιο του 3ου ομίλου, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να θέλει να κλείσει τη διαδρομή με μία νίκη.

Ο αποψινός αγώνας της γαλανόλευκης είναι προγραμματισμένος για τις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Σημειώνται πως σήμερα Τρίτη η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς την Βόρεια Ιρλανδία, με στόχο να κάνει το πέντε στα πέντε στην προκριματική φάση του Euro 2027. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 σε ένα ματς που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.