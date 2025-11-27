Με εύκολη νίκη ξεκίνησε η εθνική την πορεία στα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ 2027.

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς επέστρεψε η εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket και έκανε «πάρτι» κόντρα στη Ρουμανία (91-64), στο πρώτο ματς των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υποδέχθηκε τη Ρουμανία στο Αλεξάνδρειο και κυριάρχησε στο ματς από το πρώτο δευτερόλεπτο. Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη είναι η Πορτογαλία (30/11).

Η αποτελεσματικότητα από τα 6.75 (13/30 τρίποντα), το «καυτό» χέρι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη (18 πόντοι, με 4/7 τρίποντα) και ο απόλυτα εύστοχος Νίκος Περσίδης (17 πόντοι με 1/1 βολές, 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα) που έκανε το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη φανέλα, οδήγησαν την εθνική Ελλάδας στην άνετη νίκη. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ), όπως και ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ στο πρώτο ματς του με την εθνική (13 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Τα highlights του ματς

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (4), Μωραΐτης 7 (1), Τολιόπουλος 5 (1), Φλιώνης 3 (1), Καλαΐτζάκης 8 (1), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης 17 (2), Σαμοντούροφ 16 (2), Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Μήτρου-Λονγκ 13 (1).

Ρουμανία (Μιχάι Βλαντ Σιλβασάν ): Τοχάταν 9 (1), Ράσελ 7, Ντικολέσκου 5, Κούτι 3 (1), Νικολέσκου 3 (1), Γκράσου 6 (1), Πόπα, Κάτε 8, Όλα 2, Ούτα 8, Ματσιούτσα 13 (3).