Η Μαράια δημοσίευσε το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε στον λογαριασμό της στο instagram.

Μετά το τέλος του EuroBasket 2025 και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα, οι εντάσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων οπαδών συνεχίζονται.

Στόχος αυτή τη φορά έγινε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, που δέχτηκε απειλητικό μήνυμα: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου. Δεν θα νιώθεις ασφαλής πουθενά».

Η Μαράια δημοσιοποίησε το μήνυμα στα social media, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τα σχόλια μίσους και τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Παράλληλα συνεχάρη τους Τούρκους οπαδούς για το ασημένιο μετάλλιό τους, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός στον αθλητισμό πρέπει να υπερισχύει των εντάσεων.

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο μπορούν να είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι στέλνουν μίσος και αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή προσπαθείτε να επικοινωνήσετε ιδιωτικά μαζί μου, θα φροντίσω να αποκαλύψω δημόσια ποιοι είστε. Σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο και την εξαιρετική ομάδα σας! Ωστόσο, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. ΤΕΛΟΣ.», ανέφερε στο μήνυμα που έστειλε μέσω instagram.