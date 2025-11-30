Τι αναφέρει σε ανάρτησή της.

Με ανάρτησή της στο Facebook, η Δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη γνωστοποίησε ότι δέχεται απειλές.

Όπως σημειώνει η ίδια: «Προχθές δέχτηκα αυτό το απειλητικό μήνυμα και προσέφυγα στη Δικαιοσύνη και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υποβάλλοντας μήνυση, για την ανεύρεση, την ταυτοποίηση και την δίωξη του ανθρώπου που μου το έστειλε!

Είναι προφανές ότι αυτές οι απειλές δεν μας πτοούν, αντίθετα δυναμώνουν την αποφασιστικότητα μας να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους κατοίκους της πόλης μας!».

Δείτε την ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/tina.kafatsaki/posts/pfbid028aonPB5uSHRzgbg8yCDRwhhBeVmcTmjostbsGmkfThGrgka75kNiBoLubB7BNMuql}