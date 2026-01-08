Ήδη έχει σημειωθεί υπερχείλιση σε τμήματα του ποταμού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας από το 8ο έως το 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεράιδας–Φιλιατών, στη Σκάλα Φιλιατών.

Συναγερμός έχει σημάνει για την αυξημένη στάθμη των υδάτων του ποταμού Καλαμά. Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών του Δήμου Φιλιατών να δείξουν αυξημένη προσοχή. Σύμφωνα με το epiruspost.gr ο ποταμός έχει ήδη υπερχειλίσει σε τμήματα του, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας από το 8ο έως το 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεράιδας–Φιλιατών, στη Σκάλα Φιλιατών. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω παραπλεύρων δρόμων.

Παρά τις προβλέψεις της ΕΜΥ για σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το πρωί της Πέμπτης, η συσσώρευση νερού από προηγούμενες βροχοπτώσεις διατηρεί την περιοχή σε υψηλή επικινδυνότητα.

Ο Δήμος Φιλιατών καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν μετακινήσεις προς πλημμυρισμένες περιοχές, να μην διασχίζουν χείμαρρους ή δρόμους με νερά. Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική παρακολουθούν την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο και είναι έτοιμες να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης. Οι αρχές ζητούν τη συνεργασία των κατοίκων για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων.