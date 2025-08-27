Eurobasket 2025: Η φωτογράφιση της εθνικής και το βίντεο από τα παρασκήνια

Αύριο, Πέμπτη, η πρεμιέρα της εθνικής ομάδας στο Eurobasket 2025.

Πριν από τη «μάχη» του Eurobasket 2025 έγινε η επίσημη φωτογράφιση της εθνικής ομάδας και οι διεθνείς είχαν χαλαρή διάθεση, όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πειράγματα και γέλια ήταν στο «πρόγραμμα», όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΟΚ, για τα όσα συνέβησαν μπροστά και πίσω από τον φωτογραφικό φακό.

Αύριο, Πέμπτη η εθνική ομάδα ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025 με πρώτο αντίπαλο την Ιταλία, στον όμιλο της Λεμεσού (21:30 ERT News και Novasports Start).

