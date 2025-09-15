« …και θα την δω να κυματίζει στην κορυφή»

Ο ταλαντούχος σέντερ της Τουρκίας Αλπερέν Σενγκούν που έφτασε με την ομάδα του στον τελικό του Eurobasket 2025, έστειλε ένα νέο μήνυμα μέσω κάνοντας και τον σχετικό απολογισμό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Αυτό το ταξίδι δεν ήταν μόνο μιας ομάδας, αλλά όλης της Τουρκίας. Είναι πραγματικά δύσκολο να εκφράσω την υπερηφάνεια που νιώθω. Σε κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση, κάθε λεπτό, ένιωθα για άλλη μια φορά την υπερηφάνεια που νιώθω που είμαι μέρος αυτής της χώρας. Γιατί σε κάθε βήμα, κάθε νίκη, κάθε ήττα, ήμασταν μαζί, ενωμένοι.

Εκφράζω την ατελείωτη ευγνωμοσύνη μου στους πολίτες που μας παρακολούθησαν και μας στήριξαν, στο προπονητικό επιτελείο που ήταν πάντα στο πλευρό μας, στους συμπαίκτες μου και στην οικογένειά μου.

Μπορεί να μην καταφέραμε να φορέσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο σήμερα, αλλά το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε καταφέρει είναι η θέση που έχουμε κερδίσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου σε αυτή τη χώρα.

Από εδώ και στο εξής, θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα, σε κάθε τουρνουά, με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη πεποίθηση. Η άνοδος της Τουρκίας στο μπάσκετ θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες νίκες μαζί. Η μάχη για τη σημαία μας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου και όταν επιστρέψουμε εδώ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να την δω να κυματίζει στην κορυφή».

