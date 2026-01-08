Οι πρώτες βόλτες στο χιόνι για πολικές αρκούδες που γεννήθηκαν σε ζωολογικό κήπο.

Η κακοκαιρία που έντυσε στα λευκά την Ουγγαρία έκανε ευτυχισμένες μικρές πολικές αρκούδες, που είδαν για πρώτη φορά στη ζωή τους χιόνι.

Πρόκειται για πολικές αρκούδες που γεννήθηκαν στον ζωολογικό κήπο της πόλης Νίρεγκζαχα, στη βορειοανατολική Ουγγαρία.

Τα ζώα δεν σταμάτησαν να παίζουν, να κυνηγιούνται και να κυλιούνται στο χιόνι, ενώ δεν παρέλειψαν να κάνουν βουτιές και στη λίμνη που βρίσκεται στον χώρο τους, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε ο ζωολογικός κήπος.

{https://www.instagram.com/p/DTN6278Dj3F/}