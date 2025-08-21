Games
Πόσα έχουν βγάλει σε Diamond League Τεντόγλου, Τζένγκο, Καραλής και τα πριμ που διεκδικούν στον τελικό

Πόσα έχουν βγάλει σε Diamond League Τεντόγλου, Τζένγκο, Καραλής και τα πριμ που διεκδικούν στον τελικό Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Στον τελικό των Diamond League Τεντόγλου, Τζένγκο και Καραλής.

Έπειτα από το «επεισοδιακό» Diamond League της Λωζάνης- όπου η καταρρακτώδης βροχή ταλαιπώρησε τους αθλητές- ο Μίλτος Τεντόγλου, η Ελίνα Τζένγκο και ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό της κορυφαίας σειράς μίτινγκ στίβου.

Ακόμα απομένει μία ακόμα «στάση» στις Βρυξέλλες (22/8), ωστόσο στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου μίτινγκ δεν έχει συμπεριληφθεί το μήκος και το επί κοντώ ανδρών, ούτε ο ακοντισμός γυναικών. Οπότε, οι τρεις Έλληνες πρωταθλητές έχουν ήδη εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό, που θα διεξαχθεί στη Ζυρίχη στις 27-28 Αυγούστου.

Εκεί, ο Τεντόγλου, ο Καραλής και η Τζένγκο θα κάνουν ένα δυνατό «τεστ», λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση για το Τόκιο, που θα φιλοξενήσει το μεγάλο «ραντεβού» της σεζόν, το Παγκόσμιο πρωτάθλημα (13-21/9). Από τους τρεις, ο Τεντόγλου είναι ο μόνος που έχει κατακτήσει ήδη το «διαμάντι», το 2022.

Τα πριμ που έχουν κερδίσει Τεντόγλου, Τζένγκο και Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι εκείνος που έχει πάρει μέρος σε περισσότερα Diamond League φέτος- από τους τρεις Έλληνες- και κατά συνέπεια έχει κερδίσει το μεγαλύτερο ποσό από τα πριμ σε αυτή την πορεία που ξεκίνησε στις 26 Απριλίου.

Ποσό που ανέρχεται σε 57.500 δολάρια, έχοντας κατακτήσει μία πρώτη θέση- την πρώτη της καριέρας του σε Diamond League, στη Λωζάνη- πέντε δεύτερες και μία όγδοη.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του αγωνίσματος στα Diamond League. Έχει συγκεντρώσει 44 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από τον παγκόσμιο ρέκορντμαν και κυρίαρχο του αγωνίσματος, Μόντο Ντουπλάντις.

Οι αγώνες του Καραλή σε Diamond League φέτος

karalis_e2604.png

Η Ελίνα Τζένγκο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του ακοντισμού, με 27 βαθμούς. Χάρις στις τρεις νίκες της, τη μία τρίτη θέση και τη μία τέταρτη που έχει καταγράψει από τις 26 Απριλίου έως τώρα, έχει συγκεντρώσει 37.000 δολάρια από πριμ.

Οι φετινές εμφανίσεις της Τζένγκο σε Diamond League

tzengo_f4f19.png

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον τελικό των Diamond League για πέμπτη διαδοχική χρονιά, έχοντας πάρει μέρος σε μόλις τρία μίτινγκ της σειράς. Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης μετρά μία δεύτερη θέση, μία τρίτη και μία έβδομη, που του έχουν αποφέρει 11.500 δολάρια σε πριμ. Ο Τεντόγλου είναι τρίτης στη βαθμολογία του μήκους (15 β.), πίσω από τον Λίαμ Άντκοκ (19) και τον Γουέιν Πίνοκ (16).

Η παρουσία του Τεντόγλου σε Diamond League φέτος

tentoglou_05a15.png

Τα χρηματικά έπαθλα στον τελικό των Diamond League

Υψηλά είναι τα πριμ που διεκδικούν οι τρεις Έλληνες πρωταθλητές στον τελικό των Diamond League, τα οποία διαφέρουν.

Κάθε μίτινγκ της σειράς επιλέγει τα αγωνίσματα που χαρακτηρίζει Diamond +, στα οποία δίνονται περισσότερα χρήματα. Για τη Ζυρίχη, σε αυτή την κατηγορία είναι το επί κοντώ ανδρών, κάτι που ίσχυσε και σε αρκετά από τα μίτινγκ που συμμετείχε φέτος ο Καραλής, γεγονός που αύξησε τις απολαβές του. Έτσι, στον τελικό, η πρώτη θέση στο επί κοντώ θα δώσει 50.000 δολάρια, η δεύτερη 20.000 και η τρίτη 10.000.

Το μήκος ανδρών και ο ακοντισμός γυναικών δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ελίνα Τζένγκο θα διεκδικήσουν τα 30.000 δολάρια που δίνει η πρώτη θέση. Ο δεύτερος παίρνει 12.000 και ο τρίτος 7.000.

Τα πριμ των Diamond League

prim_7a025.png

