Ο Καραλής «πετάει» και στη βροχή - Πρώτη νίκη σε Diamond League με 6,02 μ. (Βίντεο)

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν νικητής στο Diamond League της Λωζάνης.

Πλέον, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει «κλειδώσει» στις πτήσεις πάνω από τα 6 μέτρα και μια βροχή δεν μπορεί να σταματήσει αυτή την πορεία.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης «πέταξε» στα 6,02 μ. για να κατακτήσει την πρώτη θέση στo Diamond League της Λωζάνης, σε έναν αγώνα που έγινε υπό βροχή, σε πλατεία της πόλης. Αυτή είναι η πρώτη νίκη της καριέρας του Καραλή σε Diamond League, ενώ σημειώνεται πως από το μίτινγκ απουσίαζε ο κυρίαρχος του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις.

Με αυτό τον αγώνα, ο Καραλής μετρά πλέον 11 συνολικά που έχει ξεπεράσει τα 6 μέτρα στην καριέρα του, με τους 10 από αυτούς να είναι φετινοί. Τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ μοιράστηκαν οι Γάλλοι Τιμπό Κολέ και Ρενό Λαβιλενί, που πέρασαν τα 5,82 μέτρα.

Το άλμα του Καραλή πάνω από τα 6,02 μ.

Μετά τον αγώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγύρισε με τον κόσμο που παρακολούθησε τους αθλητές παρά τις δύσκολες συνθήκες και έβγαλε πολλές selfies.

10.000 δολάρια και ένα κομμάτι τυρί για τον Καραλή

Πέρα από τα χρηματικά έπαθλα, οι αθλητές πήραν και από ένα κομμάτι ελβετικό τυρί, όπως συνηθίζουν να κάνουν οι διοργανωτές του Diamond League της Λωζάνης.

Με τη νίκη του, ο Εμμανουήλ Καραλής κέρδισε 10.000 δολάρια στο σημερινό μίτινγκ.