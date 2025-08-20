Μίλτος Τεντόγλου: Η καταρρακτώδης βροχή χάλασε τον αγώνα στη Λωζάνη (Βίντεο)

Ο Τεντόγλου και άλλοι αθλητές αποσύρθηκαν, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Μόνο κατάλληλες για αγώνα δεν ήταν οι καιρικές συνθήκες στο Diamond League της Λωζάνης σήμερα, αφού η καταρρακτώδης βροχή χάλασε τα σχέδια του Μίλτου Τεντόγλου όπως και άλλων αθλητών.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους δεν έκανε την πρώτη του προσπάθεια, ίσως ελπίζοντας ότι η βροχή θα κοπάσει στη συνέχεια, αλλά οι προσδοκίες του διαψεύστηκαν. Στο δεύτερο άλμα προσγειώθηκε στα 7,52 μ. και το τρίτο δεν το ολοκλήρωσε (6,77 μ.). Στη συνέχεια αποσύρθηκε από τον αγώνα- όπως έκαναν και άλλοι αθλητές, ανάμεσά τους ο Σάιμον Εχάμερ και ο Κάρεϊ ΜακΛόιντ- καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν επικίνδυνες για τραυματισμό.

Ο Τεντόγλου πήρε την έβδομη θέση στον αγώνα, ενώ νικητής ήταν ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ με το 7,84 μ. που πέτυχε στο πρώτο άλμα του.

Η κατάσταση ήταν τέτοια, που όταν οι αθλητές πατούσαν τη βαλβίδα, σηκωνόταν ένα «κύμα» νερού. Μάλιστα, κάποια στιγμή οι διοργανωτές διέκοψαν το μήκος και έκαναν προσπάθεια να καθαρίσουν τη βαλβίδα από τα νερά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να επιχειρήσουν με ασφάλεια οι αθλητές τα άλματά τους.

Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε πολλά προβλήματα και στα άλλα αγωνίσματα του προγράμματος στο Diamond League της Λωζάνης. Για παράδειγμα, στο επί κοντώ γυναικών ο πήχης έφτασε μόνο έως τα 4,35 μ.- το δεύτερο ύψος- προτού αποφασίσουν οι διοργανωτές να σταματήσει ο αγώνας, καθώς ήταν πλέον επικίνδυνο για τις αθλήτριες να προσπαθούν να κάνουν άλμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ελίνα Τζένγκο πήρε την τρίτη θέση στον ακοντισμό στη Λωζάνη με βολή στα 58,82 μ., ενώ χθες στο ίδιο μίτινγκ ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν νικητής στο επί κοντώ με άλμα στα 6,02 μέτρα.