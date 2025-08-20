Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Μίλτος Τεντόγλου: Η καταρρακτώδης βροχή χάλασε τον αγώνα στη Λωζάνη (Βίντεο)

Μίλτος Τεντόγλου: Η καταρρακτώδης βροχή χάλασε τον αγώνα στη Λωζάνη (Βίντεο) Φωτογραφία: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Ο Τεντόγλου και άλλοι αθλητές αποσύρθηκαν, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Μόνο κατάλληλες για αγώνα δεν ήταν οι καιρικές συνθήκες στο Diamond League της Λωζάνης σήμερα, αφού η καταρρακτώδης βροχή χάλασε τα σχέδια του Μίλτου Τεντόγλου όπως και άλλων αθλητών.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους δεν έκανε την πρώτη του προσπάθεια, ίσως ελπίζοντας ότι η βροχή θα κοπάσει στη συνέχεια, αλλά οι προσδοκίες του διαψεύστηκαν. Στο δεύτερο άλμα προσγειώθηκε στα 7,52 μ. και το τρίτο δεν το ολοκλήρωσε (6,77 μ.). Στη συνέχεια αποσύρθηκε από τον αγώνα- όπως έκαναν και άλλοι αθλητές, ανάμεσά τους ο Σάιμον Εχάμερ και ο Κάρεϊ ΜακΛόιντ- καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν επικίνδυνες για τραυματισμό.

Ο Τεντόγλου πήρε την έβδομη θέση στον αγώνα, ενώ νικητής ήταν ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ με το 7,84 μ. που πέτυχε στο πρώτο άλμα του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με 58,82 μ. (Βίντεο)

Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με 58,82 μ. (Βίντεο)

Αθλητισμός

Η κατάσταση ήταν τέτοια, που όταν οι αθλητές πατούσαν τη βαλβίδα, σηκωνόταν ένα «κύμα» νερού. Μάλιστα, κάποια στιγμή οι διοργανωτές διέκοψαν το μήκος και έκαναν προσπάθεια να καθαρίσουν τη βαλβίδα από τα νερά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να επιχειρήσουν με ασφάλεια οι αθλητές τα άλματά τους.

Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε πολλά προβλήματα και στα άλλα αγωνίσματα του προγράμματος στο Diamond League της Λωζάνης. Για παράδειγμα, στο επί κοντώ γυναικών ο πήχης έφτασε μόνο έως τα 4,35 μ.- το δεύτερο ύψος- προτού αποφασίσουν οι διοργανωτές να σταματήσει ο αγώνας, καθώς ήταν πλέον επικίνδυνο για τις αθλήτριες να προσπαθούν να κάνουν άλμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ελίνα Τζένγκο πήρε την τρίτη θέση στον ακοντισμό στη Λωζάνη με βολή στα 58,82 μ., ενώ χθες στο ίδιο μίτινγκ ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν νικητής στο επί κοντώ με άλμα στα 6,02 μέτρα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με 58,82 μ. (Βίντεο)

Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με 58,82 μ. (Βίντεο)

Αθλητισμός
Ο Καραλής «πετάει» και στη βροχή - Πρώτη νίκη σε Diamond League με 6,02 μ. (Βίντεο)

Ο Καραλής «πετάει» και στη βροχή - Πρώτη νίκη σε Diamond League με 6,02 μ. (Βίντεο)

Αθλητισμός
Η ξαφνική βροχή στο κέντρο της Αθήνας μέσα από 12 φωτογραφικά καρέ

Η ξαφνική βροχή στο κέντρο της Αθήνας μέσα από 12 φωτογραφικά καρέ

Ελλάδα
Ξεκίνησε η βροχή στην Αττική, τι ώρα θα σταματήσει

Ξεκίνησε η βροχή στην Αττική, τι ώρα θα σταματήσει

Ελλάδα

NETWORK

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

healthstat.gr
Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

healthstat.gr

Οι 10 τροφές που εξισορροπούν τις ορμόνες στις γυναίκες

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr