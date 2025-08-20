Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με 58,82 μ. (Βίντεο)

Υπό βροχή ο αγώνας της Τζένγκο στο Diamond League.

Την τρίτη θέση πήρε η Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League της Λωζάνης, που διεξάγεται υπό βροχή.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του ακοντισμού είχε καλύτερη βολή στα 58,82 μ., την οποία πέτυχε στην τέταρτη προσπάθειά της. Έτσι, πήρε την τρίτη θέση πίσω από τη Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος (63,02 μ.) και τη Νοτιοαφρικανική Τζο Αν Ντου Πλέσις (58,89 μ.). Με την τρίτη θέση εξασφάλισε πριμ ύψους 4.000 δολαρίων από το μίτινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελίνα Τζένγκο μετρά τρεις νίκες σε Diamond League φέτος, ενώ το αμερικανικό περιοδικό Track and Field News στις προβλέψεις του για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα τη «βλέπει» να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο.

Χθες, στο Diamond League της Λωζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» στα 6,02 μ. για να πάρει την πρώτη θέση στο επί κοντώ, ενώ απόψε στο ίδιο μίτινγκ αγωνίζεται και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Η καλύτερη βολή της Ελίνας Τζένγκο στη Λωζάνη