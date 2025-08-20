Games
Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με 58,82 μ. (Βίντεο)

Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με 58,82 μ. (Βίντεο) Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Υπό βροχή ο αγώνας της Τζένγκο στο Diamond League.

Την τρίτη θέση πήρε η Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League της Λωζάνης, που διεξάγεται υπό βροχή.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του ακοντισμού είχε καλύτερη βολή στα 58,82 μ., την οποία πέτυχε στην τέταρτη προσπάθειά της. Έτσι, πήρε την τρίτη θέση πίσω από τη Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος (63,02 μ.) και τη Νοτιοαφρικανική Τζο Αν Ντου Πλέσις (58,89 μ.). Με την τρίτη θέση εξασφάλισε πριμ ύψους 4.000 δολαρίων από το μίτινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελίνα Τζένγκο μετρά τρεις νίκες σε Diamond League φέτος, ενώ το αμερικανικό περιοδικό Track and Field News στις προβλέψεις του για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα τη «βλέπει» να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο.

Η καλύτερη βολή της Ελίνας Τζένγκο στη Λωζάνη

