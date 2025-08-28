Games
Η Ελίνα Τζένγκο πήρε το «διαμάντι»: Νικήτρια στον τελικό των Diamond League με 64,57 μ. (Βίντεο)

Η Ελίνα Τζένγκο πήρε το «διαμάντι»: Νικήτρια στον τελικό των Diamond League με 64,57 μ. (Βίντεο) Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Με την πρώτη βολή «καθάρισε» τη νίκη η Ελίνα Τζένγκο.

Το πρώτο της «διαμάντι» κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο, με τη νίκη της στον ακοντισμό του τελικού των Diamond League, στη Ζυρίχη.

H πρωταθλήτρια Ευρώπης του ακοντισμού «καθάρισε» τη νίκη από την πρώτη της βολή, όταν έστειλε το ακόντιο στα 64,57 μέτρα, αλλά και η τελευταία της (63,53 μ.) θα της έδινε την πρωτιά. Οι βολές της Τζένγκο στη Ζυρίχη ήταν: 64,57 μ., 61,81 μ., 60,24 μ., 56,50 μ., 57,71 μ. και 63,53 μέτρα.

Δεύτερη στον ακοντισμό ήταν η Αντριάνα Βιλάγκος από τη Σερβία με 62,96 μ. και τρίτη η Νοτιοαφρικανή Τζο Αν ντου Πλέσις (62,26 μ.).

Το έβδομο ελληνικό «διαμάντι»

Το «διαμάντι» που κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο είναι το έβδομο συνολικά που κερδίζουν Έλληνες αθλητές.

Ιστορία στα Diamond League έχει γράψει η Κατερίνα Στεφανίδη, με τέσσερα «διαμάντια», ενώ από ένα έχουν η Νικόλ Κυριακοπούλου και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Η βολή της Τζένγκο στα 64,57 μ.

Οι πανηγυρισμοί με το τρόπαιο και την ελληνική σημαία

