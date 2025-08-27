Games
Μίλτος Τεντόγλου: Έκτος στον τελικό των Diamond League

Μίλτος Τεντόγλου: Έκτος στον τελικό των Diamond League Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Τεντόγλου ακύρωσε άλματά του.

Την έκτη θέση πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό των Diamond League, στη Ζυρίχη, όπου δεν κατάφερε να κάνει έναν καλό αγώνα πριν από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, όπως ήθελε.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερη προσπάθεια στα 7,66 μέτρα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του αγώνα φάνηκε να μην του αρέσουν τα άλματά του και είτε τα ακύρωνε, είτε δεν τα ολοκλήρωνε.

Νικητής στο μήκος ήταν ο Ελβετός Σάιμον Εχάμερ, ο οποίος προσγειώθηκε στα 8,32 μ., ενώ ο Ιταλός Ματίας Φουρλάνι ήταν δεύτερος με 8,30 μέτρα.

Αθλητισμός

Λίγο νωρίτερα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ στη Ζυρίχη, ενώ αύριο, Πέμπτη, η Ελίνα Τζένγκο αγωνίζεται στον ακοντισμό.

