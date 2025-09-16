Σήμερα ο τελικός του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί την πρώτη θέση.

Με το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να «σφραγίσει» το εισιτήριο, καθώς με άλμα στα 8,17 μ. ξεπέρασε άνετα το όριο πρόκρισης των 8,15 μ. και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 14:49, με τον Τεντόγλου να διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο και να επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη θέση του στην ελίτ του παγκόσμιου στίβου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.