Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στον τελικό των Diamond League με άλμα στα 6 μέτρα (Βίντεο)

Για 11η φορά φέτος πάνω από τα 6 μ. ο Εμμανουήλ Καραλής.

Συνεπής στο «ραντεβού» του με τα 6 μέτρα ήταν και στη Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής, που πήρε τη δεύτερη θέση στον τελικό των Diamond League.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με άλμα στα 6 μ. ήταν δεύτερος πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε την ίδια επίδοση αλλά είχε καλύτερες προσπάθειες. Αυτή είναι η 11η φορά φέτος και η 12η στην καριέρα του που ο Καραλής ολοκληρώνει αγώνα με επίδοση τουλάχιστον 6 μέτρα.

Στη Ζυρίχη, πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,65 μ. και τα 5,90, αλλά χρειάστηκε τρίτο άλμα στα 6 μέτρα. Στη συνέχεια προσπάθησε στα 6,10 μ., δύο εκατοστά πάνω από το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο απόλυτος κυρίαρχος του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, επίσης δεν πέρασε τα 6,10 μέτρα. Ωστόσο, ο παγκόσμιος ρέκορντμαν ήταν αλάνθαστος σε όλα τα προηγούμενα ύψη και έτσι πήρε τη νίκη και το «διαμάντι».

Το άλμα του Καραλή πάνω από τα 6 μέτρα

