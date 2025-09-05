Games
Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου, Καραλής, Τζένγκο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα - Το πρόγραμμα των Ελλήνων

Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου, Καραλής, Τζένγκο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα - Το πρόγραμμα των Ελλήνων Φωτογραφία: AP Photo/Matthias Schrader
Τεντόγλου και Καραλής συνεχίζουν την προετοιμασία τους στο Μισάτο.

Η βροχή χάλασε την πρωινή προπόνηση του Μίλτου Τεντόγλου, του Εμμανουήλ Καραλή και των άλλων μελών της εθνικής ομάδας στίβου που ήδη βρίσκονται στην Ιαπωνία, ενόψει του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο (13-21/9).

Η πρωινή προπόνηση ματαιώθηκε, λόγω της έντονης βροχής, αλλά το απόγευμα οι αθλητές πήγαν στο στάδιο του Μισάτο, όπου ήδη βρίσκεται το ένα κομμάτι της εθνικής ομάδας για προετοιμασία. Πέρα από τις καιρικές συνθήκες, το βράδυ σημειώθηκε και σεισμός, αλλά τα μέλη της αποστολής το αντιμετώπισαν με χιούμορ, σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ.

{https://www.instagram.com/p/DON7EplAWX5/}

{https://www.instagram.com/p/DOOOl7DAW2A/}

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκινά στο Τόκιο στις 13 Σεπτεμβρίου, στο στάδιο που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς αγώνες πριν από τέσσερα χρόνια. Τρία πρόσωπα της ελληνικής ομάδας συγκεντρώνουν τις περισσότερες ελπίδες για ένα μετάλλιο: ο Μίλτος Τεντόγλου, που στο Τόκιο κατέκτησε το πρώτο από τα δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλιά του, ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο.

Ο Τεντόγλου έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος, με 8,46 μέτρα. Ο Καραλής είναι δεύτερος στο επί κοντώ, με 6,08 μέτρα. Όσο για την Τζένγκο- που πρόσφατα κατέκτησε και το διαμάντι στον ακοντισμό των Diamond League- με 64,90 μ. έχει την πέμπτη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Πρώτος από τους τρεις ξεκινά ο Καραλής. Ο προκριματικός του επί κοντώ είναι προγραμματισμένος στις 13 Σεπτεμβρίου (13:05 ώρα Ελλάδας) και ο τελικός στις 15 Σεπτεμβρίου (14:10).

Ο Τεντόγλου θα αγωνιστεί στον προκριματικό του μήκους στις 15 Σεπτεμβρίου (13:40) και ο τελικός είναι προγραμματισμένος στις 17 Σεπτεμβρίου (14:50).

Η Τζένγκο θα αγωνιστεί στον προκριματικό του ακοντισμού στις 19 Σεπτεμβρίου (13:30 ή 15:00, ανάλογα το γκρουπ που θα μπει). Ο τελικός θα γίνει την επόμενη ημέρα (20/9, 15:05).

Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος και οι ελληνικές συμμετοχές

1η ημέρα - 13 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

02:00 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
02:00 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος
13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

2η ημέρα - 14 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

02:00 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη
03:35 1500 μ. (Α) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη
05:28 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:35 400 μ. (Α) Προκριματικός
12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός
13:10 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:25 400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:43 100 μ. (Α) Ημιτελικός
15:05 1500 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:13 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

3η ημέρα - 15 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

02:00 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου
03:15 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου
14:10 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:20 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός
15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

4η ημέρα - 16 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 800 μ. (Α) Προκριματικός
13:40 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Κορένεβα
14:35 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:00 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:35 400 μ. (Α) Ημιτελικός
16:05 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

5η ημέρα - 17 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός
13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ
13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
14:10 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ
14:50 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

6η ημέρα - 18 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός
13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν
13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:55 800 μ. (Γ) Προκριματικός
14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός
15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός
16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

7η ημέρα - 19 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο
12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο
13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο
14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός
14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο
14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο
15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο
16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

8η ημέρα - 20 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 20 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου
03:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης
03:25 100 μ. (Α) Δέκαθλο
03:50 20 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
04:00 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός
04:05 Μήκος (Α) Δέκαθλο
04:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης
05:30 Μήκος (Γ) Έπταθλο
05:45 Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο

Απογευματινό πρόγραμμα

13:00 Ακοντισμός (Γ) Έπταθλο
13:05 Ύψος (Α) Δέκαθλο
13:35 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός
13:54 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:25 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 4Χ1000 μ. (Γ) Προκριματικός
15:05 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:11 800 μ. (Γ) Έπταθλο 7/7
15:29 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:55 400 μ. (Α) Δέκαθλο
16:22 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

9η ημέρα - 21 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

03:05 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο
03:55 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
05:05 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
05:35 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
06:20 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ

Απογευματινό πρόγραμμα

11:35 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
12:47 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
13:30 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:35 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:50 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:25 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:55 1500 μ. (Α) Δέκαθλο 10/10
15:10 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:20 4Χ100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

