Παγκόσμιο στίβου: Οι θέσεις των Ελλήνων με βάση τις επιδόσεις - Ο Τεντόγλου φαβορί για τρίτο μετάλλιο

Με την καλύτερη επίδοση στο μήκος θα μπει ο Τεντόγλου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Από τους 41 παγκόσμιους πρωταθλητές ατομικών αγωνισμάτων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023, οι 38 θα βρεθούν στο Τόκιο για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Σήμερα, Παρασκευή, ανακοινώθηκαν οι λίστες συμμετοχές για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που θα διεξαχθεί στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Και οι λίστες αυτές είναι ένας «μαθηματικός» τρόπος να εκτιμηθεί η δυναμική της ελληνικής ομάδας και οι ελπίδες για διάκριση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα μπει στον προκριματικό του μήκους με την καλύτερη επίδοση από τους αθλητές που θα πάρουν μέρος στο αγώνισμα. Εξάλλου, το άλμα στα 8,46 μ. που έχει κάνει το φετινό καλοκαίρι αποτελεί την καλύτερη επίδοση στον κόσμο.

Στο Τόκιο- εκεί όπου αναδείχθηκε για πρώτη φορά «χρυσός» Ολυμπιονίκης το 2021, για να ακολουθήσει η δεύτερη στο Παρίσι- ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ξανά ένα από τα φαβορί. Και θα διεκδικήσει το τρίτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά το ασημένιο που κέρδισε στο Γιουτζίν (2022) και το χρυσό στη Βουδαπέστη (2023).

Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει τη δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση στο επί κοντώ, με 6,08 μέτρα, πίσω από τον κυρίαρχο του αγωνίσματος Μόντο Ντουπλάντις (6,29 μ.). Ελπίδες για μετάλλιο έχει και η Ελίνα Τζένγκο. Η νικήτρια του διαμαντιού του ακοντισμού με 64,90 μ. έχει την τέταρτη καλύτερη φετινή επίδοση από τις αθλήτριες που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν είναι το μόνο μέλος της ελληνικής ομάδας που κατέκτησε μετάλλιο στο προηγούμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η «χάλκινη» της Βουδαπέστης στα 35 χλμ. βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα πάρει μέρος σε δύο αγωνίσματα στο Τόκιο: έχει την 21η επίδοση στα 35χλμ. και την 24η στα 20χλμ. Βάδην.

Η θέση των Ελλήνων με βάση τις φετινές επιδόσεις των αθλητών που θα αγωνιστούν στο Τόκιο

Άνδρες

1ος Μίλτος Τεντόγλου Μήκος 8,46 μ.

2ος Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ 6,08 μ.

9ος Άγγελος Μαντζουράνης Σφυροβολία 78,61 μ.

13ος Κώστας Ζάλτος Σφυροβολία 78,08 μ.

24ος Γιάννης Ρίζος Επί κοντώ 5,73 μ.

24ος Χρήστος Φραντζεσκάκης Σφυροβολία 76,68 μ.

36ος Δημήτρης Παυλίδης Δισκοβολία 65,11 μ.

45ος Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 35χλμ. Βάδην 2.37.07

47ος Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 20χλμ. Βάδην 1.23.54

Γυναίκες

4η Ελίνα Τζένγκο Ακοντισμός 64,90 μ.

20η Σταματία Σκαρβέλη Σφυροβολία 71,95 μ.

21η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 35 χλμ. Βάδην 2.47.42

24η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 20 χλμ. Βάδην 1.29.16

27η Οξάνα Κορένεβα Τριπλούν 14,03 μ.

28η Τατιάνα Γκούσιν Ύψος 1,91 μ.

29η Αριάδνη Αδαμοπούλου Επί κοντώ 4,46 μ.

38η Όλγα Φιάσκα 35 χλμ. Βάδην 3.02:48

44η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 200 μ. 22.97

45η Χριστίνα Παπαδοπούλου 20 χλμ. Βάδην 1.36.54

46η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 100 μ. 11.21

46η Παναγιώτα Τσινοπούλου 20 χλμ. Βάδην 1.41.57

49η Σοφία Αλικανιώτη 35 χλμ. Βάδην 3.14.29

Οι συμμετοχές στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο θα αγωνιστούν 1.124 άνδρες και 1.033 γυναίκες από 198 χώρες.

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα και τα ρεκόρ, δύο αθλητές θα γράψουν ιστορία στο Τόκιο. Ο Πορτογάλος βαδιστής Ζοάο Βιεϊρά θα αγωνιστεί για 14η φορά σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, περισσότερες από κάθε άλλον αθλητή. Η δισκοβόλος Μελίνα Ρομπέρ- Μισό θα ισοφαρίσει το αντίστοιχο ρεκόρ των γυναικών, φτάνοντας στις 11 συμμετοχές.