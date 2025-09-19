«Η Τζένγκο χρωστάει το μετάλλιο στον εαυτό της», δήλωσε η Σακοράφα.

Αν και με περισσότερη αγωνία από ό,τι θα ήθελε, η Ελίνα Τζένγκο πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου το οποίο διεξάγεται στο Τόκιο.

Παρότι δεν έπιασε το όριο της απευθείας πρόκρισης στον τελικό, που ήταν 62,50 μ., η πρωταθλήτρια Ευρώπης πέρασε τελικά ως η 11η αθλήτρια του προκριματικού, με το 61,31 που πέτυχε στην τρίτη βολή της. Στις δύο πρώτες προσπάθειες έστειλε το ακόντιο στα 59,76 μ. και στα 61,10 μέτρα.

«Αγχωθήκατε; Εγώ να δείτε πόσο!», είπε η Ελίνα Τζένγκο στις πρώτες δηλώσεις της μετά τον προκριματικό, στην ΕΡΤ. «Ο προκριματικός σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα είναι πιο αγχωτικός από τον τελικό», δήλωσε.

«Νομίζω απελευθερώθηκα λίγο τώρα, αύριο θα είναι εντελώς διαφορετική ημέρα. Ελλάδα, στείλε όλη τη θετική ενέργειά σου, αύριο θα πάνε όλα καλά», πρόσθεσε αναφερόμενη στον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο (15:05, ΕΡΤ2).

Η Σοφία Σακοράφα δήλωσε σίγουρη ότι η Ελίνα Τζένγκο θα ανέβει στο βάθρο. «Πιστεύω στον τελικό θα μας δώσει το μετάλλιο. Χρωστάει το μετάλλιο στον εαυτό της και πρέπει να αγωνιστεί για αυτό», είπε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και παλιά πρωταθλήτρια του ακοντισμού.

Η βολή της Ελίνας Τζένγκο στα 61,31 μ.

