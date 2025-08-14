Games
Παγκόσμιο στίβου: Πρόβλεψη για 3 ελληνικά μετάλλια - Τεντόγλου, Καραλής, Τζένγκο

Παγκόσμιο στίβου: Πρόβλεψη για 3 ελληνικά μετάλλια - Τεντόγλου, Καραλής, Τζένγκο Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η «βίβλος» του στίβου «βλέπει» ξανά παγκόσμιο πρωταθλητή τον Τεντόγλου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής έχουν ποζάρει αρκετές φορές κρατώντας μετάλλιο, ο ένας δίπλα στον άλλον, επιστρέφοντας από μεγάλη διοργάνωση. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, τώρα θα έχουν στην παρέα τους και την Ελίνα Τζένγκο.

Το «Track and field news», η λεγόμενη «βίβλος» του στίβου, δημοσίευσε τα προγνωστικά για τα μετάλλια ενόψει του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο (13-21/9), όπως κάνει παραδοσιακά. Και αυτά τα προγνωστικά «φέρνουν» τρεις Έλληνες αθλητές στο βάθρο.

Το αμερικανικό περιοδικό εκτιμά ότι ο Μίλτος Τεντόγλου θα διατηρήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο μήκος, που κατέκτησε το 2023 στη Βουδαπέστη. Αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο αγώνισμά του, με άλμα στα 8,46 μέτρα. Το «Track and field news» αναμένει ότι ο Έλληνας δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης θα ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με δεύτερο τον Τζαμαϊκανό Γουέιν Πίνοκ και τρίτο τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι.

Για τον Εμμανουήλ Καραλή, το περιοδικό εκτιμά ότι θα κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ, πίσω από τον «αόρατο» για τους αντιπάλους του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος αυτή την εβδομάδα πέτυχε το 13ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του με άλμα στα 6,29 μέτρα. Φέτος ο Καραλής έχει ανεβάσει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,08 μ. και με αυτή την επίδοση είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος καλύτερος στον κόσμο.

Αλλά το «Track and field news» πιστεύει ότι στο Τόκιο θα ανέβει στο βάθρο και η Ελίνα Τζένγκο, κατακτώντας το πρώτο μετάλλιο της καριέρας της σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών- γυναικών. Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ακοντισμού θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, πίσω από τη Γιαπωνέζα Χαρούκα Κιταγκούτσι και τη Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος.

Μέχρι στιγμής φέτος η Ελίνα Τζένγκο έχει στείλει το ακόντιό της στα 64,90 μ., επίδοση που την κάνει την πέμπτη καλύτερη στον κόσμο για τη σεζόν.

Η πρόβλεψη για τα μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

metallia_andres_21ce5.png

metallia_gynaikes_63cae.png

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις, «πέταξε» στα 6,29 μ. - Δεύτερος ο Καραλής με 6,02 μ. (Βίντεο)

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις, «πέταξε» στα 6,29 μ. - Δεύτερος ο Καραλής με 6,02 μ. (Βίντεο)

Αθλητισμός
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Σταμάτησε τις προσπάθειές του στο μήκος ο Τεντόγλου

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Σταμάτησε τις προσπάθειές του στο μήκος ο Τεντόγλου

Αθλητισμός
Η Ελλάδα στην 18η θέση του πίνακα των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου

Η Ελλάδα στην 18η θέση του πίνακα των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου

Αθλητισμός
Καραλής: «Όταν ήμουν μικρός, ούτε στα μεγαλύτερά μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι 4ος όλων των εποχών»

Καραλής: «Όταν ήμουν μικρός, ούτε στα μεγαλύτερά μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι 4ος όλων των εποχών»

Αθλητισμός

