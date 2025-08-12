Games
Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις, «πέταξε» στα 6,29 μ. - Δεύτερος ο Καραλής με 6,02 μ. (Βίντεο)

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις, «πέταξε» στα 6,29 μ. - Δεύτερος ο Καραλής με 6,02 μ. (Βίντεο) Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ AP Photo/Petr David Josek
Ο Καραλής σήκωσε στον αέρα τον Ντουπλάντις μετά το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις, ο αθλητής που έχει μετατρέψει το όνομά του σε συνώνυμο του παγκοσμίου ρεκόρ, έκανε πάλι το… θαύμα του. «Πέταξε» στα 6,29 μ. για να ανεβάσει ακόμα ψηλότερα το ρεκόρ στη Βουδαπέστη, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν δεύτερος με 6,02 μέτρα.

Οι δύο πρωταθλητές του επί κοντώ συνέχισαν τις «κόντρες» τους στο μίτινγκ της ουγγρικής πρωτεύουσας. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6,02 μέτρα και στη συνέχεια δοκίμασε δύο φορές την τύχη του στα 6,11 μ., με στόχο να βελτιώσει κατά τρία εκατοστά το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στις 2 Αυγούστου. Το ρεκόρ δεν ήρθε αυτή τη φορά και επέλεξε να μην κάνει την τρίτη προσπάθειά του σε αυτό το ύψος.

Μόλις ο Μόντο Ντουπλάντις έμεινε μόνος του στον αγώνα, η συνέχεια ήταν η αναμενόμενη. Ανέβασε τον πήχη στα 6,29 μ., ένα εκατοστό ψηλότερα από το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε στις 15 Ιουνίου στη Στοκχόλμη. Την πρώτη φορά δεν τα κατάφερε, αλλά στο δεύτερο άλμα του έγραψε ξανά ιστορία.

Αυτή είναι η 13η φορά που ο Σουηδός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής καταρρίπτει το ρεκόρ στην καριέρα του. Αμέσως μετά, ο Εμμανουήλ Καραλής τον σήκωσε στον αέρα, πανηγυρίζοντας μαζί του τη νέα ιστορική «πτήση» του.

{https://www.instagram.com/p/DNQzlpBI-dS/}

Δεύτερος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη

Στο μίτινγκ της Βουδαπέστης συνέχισε τους αγώνες του και ο Μίλτος Τεντόγλου, που πήρε τη δεύτερη θέση στο μήκος.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε στα 8,05 μέτρα δύο φορές, στην τρίτη και την έκτη προσπάθειά του. Έτσι, πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Γερμανό Σίμον Μπατζ, ο οποίος έφτασε δύο εκατοστά πιο μακριά.

