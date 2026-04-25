Η υγεία των οστών και του οργανισμού δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη — αλλά καθημερινά, μέσα από τις σωστές διατροφικές επιλογές.

Το ασβέστιο αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέταλλα για τον ανθρώπινο οργανισμό, αν και συχνά η σημασία του υποτιμάται. Είναι γνωστό κυρίως για τη συμβολή του στην υγεία των οστών, όμως στην πραγματικότητα συμμετέχει σε πλήθος ζωτικών λειτουργιών, από τη μυϊκή κίνηση έως τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Σύμφωνα με το eatingwell, περίπου το 98% του ασβεστίου στο σώμα βρίσκεται στα οστά και τα δόντια, όπου λειτουργεί ως βασικό δομικό στοιχείο. Η επαρκής πρόσληψή του είναι καθοριστική για τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Όταν το ασβέστιο δεν επαρκεί, ο οργανισμός αντλεί από τα αποθέματα των οστών. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του σκελετού και να αυξήσει τον κίνδυνο οστεοπενίας και οστεοπόρωσης.

Ρόλος σε μύες και νευρικό σύστημα

Το ασβέστιο δεν περιορίζεται στα οστά. Είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική σύσπαση και χαλάρωση των μυών, επιτρέποντας την ομαλή κίνηση του σώματος.

Παράλληλα, παίζει κρίσιμο ρόλο στη μετάδοση των νευρικών σημάτων. Χωρίς επαρκή επίπεδα ασβεστίου, η επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων του νευρικού συστήματος διαταράσσεται, επηρεάζοντας βασικές λειτουργίες του οργανισμού.

Καρδιά και αρτηριακή πίεση

Το ασβέστιο συμμετέχει και στη ρύθμιση της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Συμβάλλει στη σύσπαση και χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων, ενώ ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψή του μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης και στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Πόσο ασβέστιο χρειαζόμαστε

Οι ανάγκες διαφέρουν ανά ηλικία:

Ενήλικες: περίπου 1.000 mg ημερησίως

Γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση & ηλικιωμένοι άνδρες: περίπου 1.200 mg

Έφηβοι: έως 1.300 mg ημερησίως

Η επαρκής πρόσληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους ανάπτυξης ή αυξημένου κινδύνου οστικής απώλειας.

Πηγές από τη διατροφή

Αν και το γάλα και τα γαλακτοκομικά είναι οι πιο γνωστές πηγές, το ασβέστιο βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα:

Γιαούρτι, τυρί, γάλα

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως μπρόκολο και λάχανο)

Ξηροί καρποί και σπόροι (π.χ. αμύγδαλα, σουσάμι, chia)

Όσπρια και tofu

Ψάρια με κόκαλα, όπως σαρδέλες και σολομός

Συμπληρώματα: ανάγκη ή υπερβολή;

Παρά τη σημασία του ασβεστίου, τα συμπληρώματα δεν είναι απαραίτητα για όλους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες.

Συμπλήρωμα μπορεί να χρειαστεί σε άτομα με χαμηλή πρόσληψη από τροφές, σε μεγαλύτερες ηλικίες ή σε περιπτώσεις οστεοπόρωσης. Ωστόσο, η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες όπως δυσκοιλιότητα ή προβλήματα στα νεφρά και να επηρεάσει την απορρόφηση φαρμάκων.

Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη συνολική υγεία, αλλά το «κλειδί» βρίσκεται στην ισορροπία. Η καθημερινή κάλυψη των αναγκών μέσω της διατροφής είναι η ιδανική προσέγγιση, ενώ τα συμπληρώματα πρέπει να χρησιμοποιούνται στοχευμένα και με καθοδήγηση.