Η συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα ανήλθε το 2024 στο 9,92% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αυξημένη σε σχέση με το 9,63% του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη άνοδο των δαπανών υγείας τα τελευταία χρόνια, με το ποσοστό να κινείται ανοδικά από το 9,14% το 2022 και το 9,16% το 2021.

Σε απόλυτα μεγέθη, η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας έφτασε το 2024 τα 19,87 δισ. ευρώ, από 18,9 δισ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 5,1%. Η δημόσια χρηματοδότηση ανήλθε σε 12,04 δισ. ευρώ, ενώ η ιδιωτική χρηματοδότηση έφτασε τα 7,78 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ταχύτερη αύξηση σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συμμετοχή του δημόσιου τομέα στη συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας μειώθηκε στο 60,6% το 2024 από 61,1% το 2023, ενώ αντίθετα αυξήθηκε η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η οποία ανήλθε στο 39,1% από 38,6% το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι αυξάνεται σταδιακά το βάρος των δαπανών που καλύπτονται από ιδιωτικές πληρωμές και ιδιωτική ασφάλιση.

Από την ανάλυση των δαπανών προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνεται στις υπηρεσίες περίθαλψης και αποκατάστασης, ενώ σημαντικό μέρος αφορά τη διάθεση φαρμακευτικών και υγειονομικών προϊόντων σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση τόσο στις δαπάνες νοσοκομείων όσο και στις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής φροντίδας, γεγονός που συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας και τη γενικότερη άνοδο του κόστους στον τομέα.