Μια ανησυχητική αλλά απολύτως τεκμηριωμένη εικόνα για το μέλλον της άνοιας στην Ευρώπη αποτυπώνει η νέα έκθεση της Alzheimer Europe η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Η έκθεση με τίτλο «The Prevalence of Dementia in Europe 2025» (Η Επικράτηση της Άνοιας στην Ευρώπη 2025), προσφέρει επικαιροποιημένα στοιχεία για τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν με άνοια, τόσο συνολικά στην Ευρώπη όσο και αναλυτικά ανά χώρα, επεκτείνοντας τη μεθοδολογία που είχε χρησιμοποιηθεί στο «Dementia in Europe Yearbook 2019».

Η Alzheimer Europe υιοθέτησε την ίδια επιστημονική προσέγγιση εντοπίζοντας νέες κοινοτικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν μετά το 2019 και από τις οποίες προέκυψαν επικαιροποιημένα ποσοστά επιπολασμού της άνοιας ανά ηλικιακές ομάδες με διαφορά πενταετίας μεταξύ τους. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόστηκαν στις δημογραφικές προβολές για τα έτη 2025 και 2050, όπως καταγράφονται στα UN World Population Prospects 2024.

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά: για το 2025 εκτιμάται ότι περισσότεροι από 9 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια στις χώρες της ΕΕ των 27, ενώ ο αριθμός ανέρχεται σε πάνω από 12 εκατομμύρια αν συνυπολογιστούν και οι ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ. Το 2050, οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να ξεπεράσουν τα 14 εκατομμύρια για την ΕΕ των 27 και τα 19 για την Ευρώπη συνολικά.

Οι προβολές αυτές σημαίνουν ότι μέχρι το 2050 ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με άνοια θα αυξηθεί κατά 58% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 64% σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η σύγκριση με τις εκτιμήσεις του 2019 δείχνει ότι, σε γενικές γραμμές, τα συνολικά μεγέθη για το 2025 και το 2050 παραμένουν συνεπή μεταξύ των δύο εκθέσεων. Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά φύλο, καθώς στους άνδρες καταγράφονται σταθερά υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού σε όλες τις ηλικιακέςομάδες άνω των 70 ετών, με ιδιαίτερη ένταση στην ομάδα 70-74, ενώ στις γυναίκες η εικόνα είναι πιο μικτή και λιγότερο ομοιογενής.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, το 2025 τα άτομα που υποφέρουν από άνοια υπολογίζονται σε 236.473 από τα οποία τα 155.911 είναι γυναίκες. Το 2050 αναμένεται ο συνολικός αριθμός των ατόμων με άνοια να φτάσει τις 334.109 με τις γυναίκες να αγγίζουν σε αριθμό τις 215.911.

Η εκρηκτική αυτή αύξηση της άνοιας συνολικά επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την Alzheimer Europe και τις οργανώσεις-μέλη της, που προειδοποιούν εδώ και χρόνια τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές να δράσουν άμεσα. Τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη δυναμικότητα, υποδομή και ποιότητα ώστε να στηρίζουν τα άτομα με άνοια σε όλα τα στάδια της νόσου, από τη διάγνωση έως τη φροντίδα στο τέλος της ζωής.

Παράλληλα, η έρευνα αναβαθμίζει την άνοια σε απόλυτη προτεραιότητα, τόσο σε βασικό επίπεδο για την κατανόηση της νόσου, όσο και σε κλινικό επίπεδο για την ανάπτυξη διαγνωστικών εργαλείων και θεραπειών, αλλά και σε δημογραφικό επίπεδο, ώστε τα συστήματα να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πληθυσμών που επηρεάζονται. Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς συζητείται ο μελλοντικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφαίνεται μια μετατόπιση των προτεραιοτήτων από την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την έρευνα προς την άμυνα και την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Το μήνυμα της Alzheimer Europe προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι σαφές: η άνοια θα συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες δεκαετίες και η αποτυχία να επενδυθούν επαρκείς πόροι τώρα στην υγεία, τη φροντίδα, την κοινωνική προστασία, την έρευνα και την πρόληψη δεν θα κάνει τίποτε άλλο από το να επιδεινώσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση της έκθεσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Alzheimer Europe, Jean Georges, τόνισε ότι η κλίμακα της πρόκλησης που θέτει η άνοια στην Ευρώπη είναι τεράστια και εξέφρασε την ελπίδα τα επικαιροποιημένα στοιχεία να λειτουργήσουν ως καταλύτης ώστε οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να δώσουν προτεραιότητα στην άνοια στους τομείς της υγείας, της έρευνας, της πολιτικής για τις αναπηρίες και της στήριξης των άτυπων φροντιστών. Υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών φροντίδας, επενδύσεων στις υποδομές διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και ουσιαστικής υποστήριξης των οικογενειών και των φροντιστών, λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού και την αυξανόμενη συχνότητα της άνοιας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Μανιφέστο του Ελσίνκι, τοοποίο αποτελεί έναν οδικό χάρτη δράσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για ένα συντονισμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και μια ειδική ερευνητική αποστολή με δεσμευμένη χρηματοδότηση.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Alzheimer Europe , ενώ διαδραστικοί χάρτες και γραφήματα που απεικονίζουν την εξέλιξη του επιπολασμού της άνοιας από το 2025 έως το 2050 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες προσφέρονται διαδικτυακά, δίνοντας μια ακόμη πιο καθαρή εικόνα της πρόκλησης που βρίσκεται

προ των πυλών.