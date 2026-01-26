Ο μέσος υγιής άνθρωπος πιθανότατα δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την υπερενυδάτωση, καθώς το σώμα αποβάλλει το πλεόνασμα.

Η ενυδάτωση βοηθά πολλά συστήματα του σώματός σας να λειτουργούν σωστά και αποτρέπει την αφυδάτωση, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες όπως κόπωση, κράμπες στους μύες και πονοκεφάλους. Από την άλλη, ορισμένοι το παρακάνετε και υπάρχει ο κίνδυνος της υπερενυδάτωσης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι πίνετε πολύ νερό.

Τα πιο συχνά σημάδια:

Αστάθεια στο βάδισμα ή απώλεια συντονισμού

Αυξημένες πτώσεις

Ζάλη

Σύγχυση

Λήθαργος

Ναυτία ή εμετούς

Ποιοι μπορεί να εμφανίσουν υπερενυδάτωση

Ο μέσος υγιής άνθρωπος πιθανότατα δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την υπερενυδάτωση, καθώς το σώμα αποβάλλει το πλεόνασμα.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ομάδες ανθρώπων που πρέπει να προσέχουν ώστε να μην υπερενυδατώνονται. Η πρώτη είναι άτομα με συγκεκριμένες νεφρικές παθήσεις, ιδίως εκείνοι που παράγουν υπερβολικές ποσότητες αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH), γνωστής και ως βαζοπρεσίνη. «Οι άνθρωποι με περίσσεια ADH έχουν αυστηρούς περιορισμούς στην κατανάλωση νερού και το νερό μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί», αναφέρει ο Δρ Michael Klein, νεφρολόγος στο WMCHealth στο Hawthorne της Νέας Υόρκης και αναπληρωτής καθηγητής στο New York Medical College.

Εξηγεί ότι σε αυτά τα άτομα η ADH δίνει εντολή στο σώμα να συγκρατεί νερό ανεξάρτητα από το πόσο πίνουν, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δηλητηρίαση από νερό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε άτομα με ηπατική νόσο και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, τονίζει ο Δρ Klein. «Στην καρδιακή ανεπάρκεια, τα νεφρά "νομίζουν" ότι είστε αφυδατωμένοι και εκκρίνουν αυτές τις ορμόνες· αν πιείτε νερό, μπορεί να προκύψει σοβαρή τοξικότητα», εξηγεί.

Η υπερενυδάτωση μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε αθλητές αν καταναλώσουν υπερβολικές ποσότητες νερού μετά από έντονη άσκηση ή δραστηριότητα, τονίζει η Natasha Trentacosta, ειδικός στην αθλητιατρική και ορθοπαιδική χειρουργός στο Cedars-Sinai Orthopaedics στο Λος Άντζελες.

«Αυτό αραιώνει το νάτριο στο σώμα τους και οδηγεί σε υπονατριαιμία», προσθέτει.

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η υπονατριαιμία είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα επίπεδα νατρίου πέφτουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Εκτός από τις ομάδες που αναφέρθηκαν, μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε άτομα που λαμβάνουν διουρητικά ή αντικαταθλιπτικά, σε άτομα με ανεπάρκεια επινεφριδίων ή χαμηλή θυρεοειδική ορμόνη, καθώς και σε όσους ταλαιπωρούνται από χρόνια και σοβαρή διάρροια ή εμετούς.

Με πληροφορίες από prevention.com