Άγριος ιός πολιομυελίτιδας WPV1 εντοπίστηκε σε δείγμα λυμάτων στη Γερμανία, τρεις δεκαετίες μετά τις τελευταίες μολύνσεις ανθρώπων στη χώρα.
Είναι η πρώτη φορά από το 2010 που υπάρχει τέτοιο εύρημα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που επανέλαβε ότι καμία χώρα δεν είναι άτρωτη απέναντι στην εξάπλωση της πολιομυελίτιδας. Η τελευταίες φορές που εντοπίστηκε άγριος ιός πολιομυελίτιδας στην Ευρώπη ήταν το 2010 στη Ρωσία και το Τατζικιστάν και το 2007 στην Ελβετία.
Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε ο ιός σε λύματα, δίχως να διευκρινίσει από πού ελήφθη αυτό, αλλά τόνισε ότι δεν έχει αναφερθεί μόλυνση ανθρώπου. Παράλληλα υπογράμμισε ότι είναι «πολύ χαμηλός» ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό από οποιαδήποτε μορφή ιού πολιομυελίτιδας, λόγω του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού.
Δύο τύποι πολιομυελίτιδας υπάρχουν παγκοσμίως. Ο άγριος τύπος είναι σπανιότερος και υπάρχει μόνο στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Ο ιός που εντοπίστηκε στη Γερμανία φαίνεται πως συνδέεται με το στέλεχος που κυκλοφορεί στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Στα τέλη του 2024 είχε εντοπιστεί ο ιός πολιομυελίτιδας τύπου 2 (cVDPV2), προερχόμενος από εμβόλια που χορηγούνται από το στόμα, σε λύματα διάφορων περιοχών της Γερμανίας.
Η Ευρώπη κηρύχθηκε απαλλαγμένη από την πολιομυελίτιδα το 2002. Η τελευταία μόλυνση από άγριο ιό στη Γερμανία αναφέρθηκε το 1990. Τα πιο πρόσφατα εισαγόμενα κρούσματα, από την Αίγυπτο και την Ινδία, καταγράφηκαν το 1992.
Με πληροφορίες από Reuters