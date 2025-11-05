Η μακροχρόνια λήψη μελατονίνης μπορεί να αποτελεί ένδειξη υποκείμενων καρδιακών νοσημάτων.

Η μακροχρόνια χρήση του δημοφιλούς υπναγωγού που διατίθεται χωρίς συνταγή έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και πρόωρου θανάτου σε ενήλικες με αϋπνία, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα ίδια τα συμπληρώματα μελατονίνης προκαλούν καρδιακά προβλήματα.

Ωστόσο, η ανάγκη τακτικής χρήσης τους για τη διευκόλυνση της διαδικασίας του ύπνου μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι το σώμα αντιμετωπίζει καρδιακά ζητήματα.

«Η αϋπνία μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, τις ορμόνες του στρες και τη φλεγμονή», δήλωσε ο Δρ Έκενεντιλιτσουκου Νάντι, επικεφαλής της νέας μελέτης και ειδικευόμενος στο SUNY Downstate/Kings County Primary Care στη Νέα Υόρκη.

Ο Νάτι και οι συνεργάτες του ανέλυσαν πέντε χρόνια ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων 130.828 ενηλίκων, μέσης ηλικίας 56 ετών, και διαπίστωσαν ότι όσοι λάμβαναν μελατονίνη τακτικά για τουλάχιστον ένα χρόνο είχαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας σε σύγκριση με όσους δεν χρησιμοποιούσαν το συμπλήρωμα, αν και τα πραγματικά ποσοστά ήταν σχετικά χαμηλά: 4,6% της ομάδας που χρησιμοποιούσε μελατονίνη εμφάνισε καρδιακή ανεπάρκεια, έναντι 2,7% όσων δεν τη λάμβαναν.

Επιπλέον, είχαν πάνω από τριπλάσιες πιθανότητες να νοσηλευτούν για την κατάσταση (19% έναντι 6,6%) και σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν κατά τη διάρκεια της μελέτης, σε σύγκριση με όσους δεν χρησιμοποιούσαν τακτικά μελατονίνη.

Δεν είναι, όμως, σαφές αν τα δεδομένα καλύπτουν όλα τα άτομα στις ΗΠΑ που λαμβάνουν μελατονίνη μακροχρόνια.

Οι ερευνητές προσδιόρισαν τους ανθρώπους ως χρόνια χρήστες μελατονίνης βάσει ιατρικών αρχείων μόνο — δηλαδή, εάν είχαν συνταγή για το συμπλήρωμα. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, το συμπλήρωμα είναι διαθέσιμο χωρίς συνταγή και συχνά δεν καταγράφεται στα ιατρικά αρχεία.

«Συστήνω στους ανθρώπους να μην βγάζουν συμπεράσματα βασιζόμενοι μόνο σε αυτή τη μελέτη», δήλωσε ο Δρ Νισάντ Σαχ, καρδιολόγος στο Duke University Medical Center στο Ντάρχαμ της Βόρειας Καρολίνας, που δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Αλλά τώρα που έχουμε αυτές τις ενδείξεις, είναι η κατάλληλη στιγμή να διερευνήσουμε αν υπάρχει άμεση σχέση βλάβης με τα υπναγωγά».

Η έρευνα του Νάτι προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στη Νέα Ορλεάνη σε επικείμενη συνάντηση της American Heart Association, ενώ δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό.

Πάνω από ένας στους 4 χρησιμοποιεί μελατονίνη στις ΗΠΑ

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η μακροχρόνια χρήση μελατονίνης αποτελεί ένδειξη πιθανών καρδιακών προβλημάτων - και όχι αιτία αυτών - αλλά οι ειδικοί συμφωνούν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για τις πιθανές παρενέργειες των συμπληρωμάτων.

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται φυσιολογικά από το σώμα και βοηθά στη ρύθμιση των κύκλων ύπνου-αφύπνισης. Συνθετικές εκδοχές, ευρέως διαθέσιμες ως συμπληρώματα διατροφής χωρίς συνταγή, προωθούνται για να βοηθούν τους ανθρώπους να κοιμηθούν γρηγορότερα ή να ξεπεράσουν τη διαφορά ώρας.

Επειδή τα συμπληρώματα δεν ρυθμίζονται από τον FDA, οι δόσεις και η καθαρότητά τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των εμπορικών σημάτων.

Η χρήση του συμπληρώματος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Έρευνα του 2022 από το Sleep Foundation διαπίστωσε ότι έως και το 27% των ενηλίκων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν μελατονίνη, καθώς και το 4% των παιδιών. Η νέα μελέτη δεν περιλάμβανε παιδιά.

Οι ειδικοί συνιστούν όσοι χρησιμοποιούν μελατονίνη για τον ύπνο για περισσότερο από ένα χρόνο να συμβουλευτούν τον γιατρό τους.

«Οι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται χρονίως χωρίς κατάλληλη ένδειξη», δήλωσε η Μαρί-Πιέρ Σεν-Ονζ, διευθύντρια του Center of Excellence for Sleep & Circadian Research στο Columbia University Irving Medical Center της Νέας Υόρκης, σε δελτίο τύπου.

Πηγή: NBC