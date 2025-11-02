Επιλέξτε δραστηριότητες που σας αρέσουν και θα τις ακολουθήσετε.

Δεν είναι μυστικό ότι το περπάτημα και η ήπια σωματική δραστηριότητα, σε καθημερινή βάση, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Το eatingwell παρουσιάζει μια μελέτη που υποδηλώνει ότι το περπάτημα μόλις δεκαπέντε λεπτών την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Μια ομάδα ερευνητών από την Ισπανία και την Αυστραλία εξέτασε δεδομένα από περισσότερους από 33.500 συμμετέχοντες στο UK Biobank και δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο Annals of Internal Medicine.

Με βάση τα αρχικά δεδομένα, οι ερευνητές ομαδοποίησαν τους συμμετέχοντες ανάλογα με τη διάρκεια των περιόδων σωματικής δραστηριότητας, βασιζόμενοι σε αυτήν την περίοδο κατά την οποία συγκέντρωσαν τα περισσότερα από τα βήματά τους: λιγότερο από πέντε λεπτά, πέντε λεπτά έως λιγότερο από 10 λεπτά, 10 λεπτά έως λιγότερο από 15 λεπτά και 15 λεπτά ή περισσότερο.

Οι συμμετέχοντες ομαδοποιήθηκαν επίσης ανάλογα με τον αριθμό των βημάτων που έκαναν ανά ημέρα. Οι καθιστικοί συμμετέχοντες είχαν λιγότερα από 5.000 βήματα την ημέρα και οι συμμετέχοντες με χαμηλή δραστηριότητα είχαν 5.000 έως 7.999 βήματα την ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, οι ερευνητές ανέλυσαν τη θνησιμότητα από οποιαδήποτε αιτία (θάνατος από οτιδήποτε) και τυχόν ενημερώσεις σχετικά με την υγεία που σχετίζονται με την καρδιά, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης καρδιαγγειακής νόσου και της καρδιακής προσβολής ή του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τι διαπίστωσε αυτή η μελέτη;

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα άτομα σε αυτή τη μελέτη έκαναν κατά μέσο όρο λιγότερα από 8.000 βήματα την ημέρα και θεωρούνταν είτε καθιστικά είτε χαμηλά δραστήρια.

Παρά ταύτα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, σε σύγκριση με εκείνους που μοίραζαν το περπάτημα σε σύντομα, γρήγορα διαστήματα λιγότερο από 5 λεπτά, όσοι συγκέντρωσαν το περπάτημα σε διαστήματα τουλάχιστον 15 λεπτών μείωσαν σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κινδύνου καρδιακών παθήσεων κατά σχεδόν τα δύο τρίτα.

Αυτό ίσχυε ακόμη και για εκείνους των οποίων τα συνολικά βήματα ήταν περίπου ίσα.

Και ακόμη και εκείνοι των οποίων οι βόλτες κυμαίνονταν στην περιοχή των 10 έως 15 λεπτών είδαν σημαντικά οφέλη για την υγεία της καρδιάς τους και τη θνησιμότητα από κάθε αιτία.

Σε σύγκριση με εκείνους που περπατούσαν συχνά για πέντε έως 10 λεπτά κάθε φορά, όσοι περπατούσαν στην περιοχή των 10 έως 15 λεπτών μείωσαν τον κίνδυνο θνησιμότητας στο μισό και ο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων ήταν περίπου 26% χαμηλότερος.

Επειδή αυτή η μελέτη ήταν παρατηρητική, υπάρχει περιθώριο σφάλματος σχετικά με την αυτοαναφορά και τους πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες.

Επιπλέον, οι μετρήσεις σωματικής δραστηριότητας ελήφθησαν μόνο κατά την έναρξη και ενδέχεται να μην αποτελούν ακριβή αντανάκλαση της δραστηριότητας των συμμετεχόντων με την πάροδο του χρόνου.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή;

Ένας λόγος για τον οποίο διεξάγονται τόσες πολλές μελέτες για τα ίδια ή παρόμοια θέματα είναι ότι όσο περισσότερα στοιχεία συσσωρεύονται υπέρ μιας υπόθεσης, τόσο πιο πιθανό είναι να είναι αληθής. Αυτό που έχουμε δει με μελέτες για την άσκηση και τις καρδιακές παθήσεις είναι ότι κάθε σωματική δραστηριότητα μετράει και όλα φαίνεται να έχουν κάποιο όφελος.

Με αυτό που είπαμε, η έρευνα κλίνει επίσης προς την άποψη ότι όσο περισσότερο τόσο καλύτερα, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο - επειδή υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η υπερβολική άσκηση.

Η υπερβολική άσκηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, συχνές ασθένειες, χρόνιο πόνο και προβλήματα ύπνου ή εμμήνου ρύσεως.

Εάν δεν ασκείστε αρκετά αυτήν τη στιγμή, μην ανησυχείτε για τις οδηγίες στην αρχή. Απλώς ξεκινήστε από εκεί που βρίσκεστε και αυξήστε σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση.

Επιλέξτε δραστηριότητες που σας αρέσουν και θα τις ακολουθήσετε.

Ιδανικά, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άσκησης περιλαμβάνει καρδιοαναπνευστική άσκηση, προπόνηση δύναμης και διατάσεις. Και ενώ ακούγεται πολύ, δεν χρειάζεται να πάρει πολύ χρόνο.

Όπως προτείνει αυτή η μελέτη, δέστε τα παπούτσια σας και περπατήστε για 10 ή 15 λεπτά. Και αν έχετε μόνο πέντε λεπτά για προπόνηση ενδυνάμωσης, κάντε μερικές επαναλήψεις μιας άσκησης ολόκληρου του σώματος, όπως thrusters.

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι οι τακτικοί περίπατοι για τουλάχιστον 10 ή 15 λεπτά κάθε φορά φαίνεται να μειώνουν τη θνησιμότητα από κάθε αιτία και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων περισσότερο από το να χωρίζετε το περπάτημα σας σε μικρότερα διαστήματα λιγότερο από πέντε λεπτά.

Εάν αυτήν τη στιγμή κάνετε καθιστική ζωή, κάντε τη συνήθεια να κινείστε σκόπιμα για τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε φορά και αυξήστε το από εκεί.

Λάβετε υπόψη ότι και άλλες συνήθειες του τρόπου ζωής συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς, όπως η διαχείριση των στρεσογόνων παραγόντων, ο επαρκής ποιοτικός ύπνος και η κατανάλωση μιας ποικίλης διατροφής γεμάτης από φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς, σπόρους, όσπρια, άπαχες πρωτεΐνες και υγιή λίπη.

Η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει όλα αυτά τα είδη τροφίμων και είναι ένα εξαιρετικό σημείο για να ξεκινήσετε.