Τεχνικές που αλλάζουν τη ζωή, χωρίς χειρουργείο

Η καρδιά μας αποτελεί το κέντρο της κυκλοφορίας του αίματος στο σώμα, γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να λειτουργεί σωστά. Ένα από τα βασικά της στοιχεία είναι οι τέσσερις βαλβίδες στο εσωτερικό της. Οι καρδιακές βαλβίδες διαχωρίζουν τις κοιλότητες της καρδιάς μεταξύ τους, αλλά και τη συνδέουν με τα μεγάλα αγγεία του σώματος. Ο ρόλος τους είναι να επιτρέπουν τη ροή του αίματος προς μία μόνο κατεύθυνση, ανοίγοντας και κλείνοντας αδιάκοπα και συγχρονισμένα — πάνω από 100.000 φορές το 24ωρο.

«Χάρη σ’ αυτή τη λειτουργία, εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αίματος εντός της καρδιάς αλλά και προς το υπόλοιπο σώμα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι βαλβίδες μπορεί να εμφανίσουν δυσλειτουργίες», αναφέρει ο κ. Ευάγγελος Στεφανίδης Καρδιολόγος - Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς, της Καρδιολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital.

Στένωση και ανεπάρκεια: Οι συχνότερες παθήσεις

«Η βαλβιδική νόσος εκδηλώνεται κυρίως με δύο μορφές: τη στένωση, όπου η βαλβίδα δυσκολεύεται να ανοίξει και την ανεπάρκεια, κατά την οποία δεν κλείνει καλά και ποσότητα αίματος επιστρέφει προς τα πίσω. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις, μπορεί να εμφανίζεται και η μικτή μορφή – συνδυασμός των δύο. Οι βαλβίδες είναι απαραίτητες για τη ζωή. Δεν μπορεί να υπάρξει καρδιά χωρίς λειτουργικές βαλβίδες. Γι’ αυτό και η ιατρική επιστημονική κοινότητα εστιάζει ιδιαίτερα στις παθήσεις τους και στην αντιμετώπισή τους», τονίζει ο ειδικός.

Ηλικία και ποιότητα ζωής

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συχνότητα εμφάνισης δυσλειτουργιών των καρδιακών βαλβίδων αυξάνεται με την ηλικία. Καθώς το προσδόκιμο ζωής συνεχώς ανεβαίνει, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ηλικίας 65-70 ετών και άνω εμφανίζουν παθήσεις των βαλβίδων – σε ποσοστά που φτάνουν ή και ξεπερνούν το 15%.

«Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται μόνο στην καρδιά. Οι παθήσεις των βαλβίδων μπορεί να επηρεάσουν και άλλα συστήματα του σώματος, όπως οι πνεύμονες ή τα νεφρά, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως δύσπνοια, πρήξιμο στα άκρα, με σταδιακή επιδείνωση της ποιότητας ζωής – ακόμα και με μείωση του προσδόκιμου ζωής», προσθέτει.

Διακαθετηριακές τεχνικές: Επανάσταση στη θεραπεία

«Τα τελευταία χρόνια, οι διακαθετηριακές τεχνικές έχουν φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση των παθήσεων των καρδιακών βαλβίδων. Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, χωρίς χειρουργείο, που επιλέγονται για ένα σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων.

Μέσω αυτών των τεχνικών, οι γιατροί μπορούν είτε να επιδιορθώσουν είτε να αντικαταστήσουν μια δυσλειτουργική καρδιακή βαλβίδα, ακόμα όμως και να τοποθετήσουν μια καινούργια μέσα σε μία ήδη υπάρχουσα προσθετική που δεν λειτουργεί σωστά. Όλα αυτά γίνονται μέσω καθετήρων που εισάγονται από αρτηρία ή φλέβα, συνήθως από το πόδι, χωρίς τομές», εξηγεί.

Ανάρρωση χωρίς χειρουργείο

«Η διαδικασία αυτή, επειδή δεν απαιτεί χειρουργικές τομές ούτε παρατεταμένη γενική αναισθησία, έχει σημαντικά μικρότερη απώλεια αίματος και πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών, ακόμα και για πολύ ηλικιωμένους ασθενείς. Η ανάρρωση είναι εξαιρετικά γρήγορη: οι ασθενείς περπατούν ήδη από την επόμενη ημέρα και μέσα σε 2 με 3 ημέρες επιστρέφουν στο σπίτι τους, χωρίς πόνο και με εντυπωσιακή βελτίωση της καθημερινότητάς τους», καταλήγει ο κ. Στεφανίδης.

*Το Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας του Metropolitan Hospital, με άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό, καλύπτει πλήρως τα περιστατικά στένωσης και ανεπάρκειας των καρδιακών βαλβίδων με τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους.